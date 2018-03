LeeMB comparece ante la Fiscalía por soborno y desfalco

El ex presidente de Corea del Sur, Lee Myung Bak, supuestamente implicado en casos de cohecho y desfalco, entre otros, compareció el miércoles 14 de marzo ante la Fiscalía para prestar declaración.



Como acabas de comentar, el decimoséptimo presidente de Corea del Sur acudió a la sede de la Fiscalía Regional Central de Seúl sobre las 9 de la mañana, en calidad de sospechoso, desde su residencia privada en el barrio de Nonhyeon en Seúl en coche. A su llegada a la procuraduría, y ante los periodistas le esperaban allí, LeeMB ofreció disculpas al pueblo coreano por los problemas ocasionados. Añadió que tenía mucho que hablar pero que se abstendría de hacerlo frente a los medios. También se expresó deseoso de que su caso sea el último de ese tipo. Hasta la fecha, cinco ex jefes de Estado surcoreanos en total, incluyendo a Lee Myung Bak, han sido investigados por la Fiscalía.



Previamente, LeeMB alegaba que la investigación de la Fiscalía contra su persona era tan solo una represalia política. ¿Qué delitos salpican al ex mandatario?



Pues son un total de 20 los delitos presuntamente cometidos por LeeMB, incluyendo cohecho, abuso de poder, desfalco y prevaricación. El principal sería la recepción de soborno por valor total de 11 mil millones de wones, equivalente a unos 10 millones 330 mil dólares, de parte del Servicio Nacional de Inteligencia, costumbre aparentemente arraigada en el Gobierno surcoreano. También solicitó que Samsung Electrónica se hiciera cargo del pago de los servicios jurídicos relacionados con caso de la empresa DAS, propiedad de su familia, al menos nominalmente. Aún antes de citarle, la Fiscalía ya explicó tener claras sospechas de que LeeMB podría ser autor principal de delito de cohecho. Hasta la fecha, el ex presidente ha venido negando ser el propietario de dicha empresa de repuestos y accesorios de automóviles, pero, tras una investigación exhaustiva, los fiscales han determinado que él era el propietario real de la compañía en cuestión.



Por tanto, consideran como un posible soborno a LeeMB el pago de 5 millones de dólares ofrecidos por el gigante tecnológico al grupo de abogados que representaban a DAS ante la Justicia…



Exactamente. Según la ley vigente, la recepción de sobornos por más de 100 millones de wones tiene penas de más de 10 años de prisión, por lo que muchos juristas estiman que, de ser condenado, Lee podría enfrentarse a una pena bastante severa. Tras el interrogatorio, la Fiscalía tiene una semana para valorar si pide o no orden de arresto contra el ex mandatario.