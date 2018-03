Contactos secretos entre Corea del Norte y la Eurocámara

La Eurocámara dio a conocer que su delegación para las relaciones con la península coreana viene manteniendo consultas en secreto con Corea del Norte durante tres años; y la pregunta que muchos se hacen es qué tanto habrán cambiado al régimen de Pyongyang esos contactos...



Al respecto, el presidente de la citada delegación del Parlamento Europeo, Nirj Deva, detalló el miércoles 14 (hora local) que desde hace tres años han organizado 14 encuentros entre autoridades de la Eurocámara y de Corea del Norte. También adelantó que hay programada una próxima reunión para un futuro inmediato en Bruselas, dando a entender que su intención es seguir esforzándose para retomar el diálogo sin condiciones de cara a superar la crisis nuclear norcoreana.



Sin embargo, el diputado al Parlamento Europeo y jefe de la delegación para las relaciones con la península coreana no especificó quiénes fueron esas autoridades que mantuvieron los contactos secretos, ¿no?



No. En todo caso, se especula que los protagonistas de esos contactos podrían ser los integrantes de la delegación que lidera Deva y el embajador de Corea del Norte en Reino Unido, quien a su vez ejerce como máximo representante diplomático del régimen de Pyongyang en Bruselas. Lo que aclaran -no obstante- varias fuentes internacionales, es que estas actividades del Parlamento Europeo, si bien han podido tener un valor simbólico, no han sido consideradas como de gran significado por el Servicio Europeo de Acción Exterior.