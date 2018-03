Equiparan los salarios entre pymes y conglomerados

El Gobierno de Corea del Sur anunció nuevas medidas para combatir el desempleo juvenil.



Sí. El ejecutivo surcoreano anunció el jueves 15 una serie de medidas para combatir el alto nivel de desempleo juvenil en el país. En primer lugar, y dado que muchos trabajadores surcoreanos prefieren trabajar en un conglomerado antes que en una pyme, el Gobierno abonará un subsidio anual de 9 millones de wones durante tres años, a aquellos jóvenes entre 15 y 29 años que sean contratados por primera vez como empleado regular de una pyme, aparentemente, en un intento de elevar su salario al nivel que percibirían en promedio en un conglomerado en iguales condiciones. Actualmente, el promedio del salario de empleados de pymes en su primer contrato al finalizar sus estudios es de 25 millones de wones, frente a los 38 millones que cobra un empleado de un conglomerado en un puesto similar.



Ese dato ayuda a entender que los jóvenes prefieran trabajar en un conglomerado, pues existe una gran diferencia… Pero además, ¿qué otras medidas adoptarán para compensar esta brecha salarial?



Pues, una vez que consigan su primer empleo en una pyme, los jóvenes no tendrán que pagar el impuesto sobre la renta durante cinco años. Además, podrán solicitar préstamos de hasta 35 millones de wones para vivienda a un bajo tipo de interés, del 1,2% durante los primeros cuatro años. Por otro lado, planean presentar ante el parlamento un mini proyecto de presupuesto suplementario de 4 billones de wones, para impulsar su aprobación antes de finalizar el próximo mes de abril. Una vez aprobado este presupuesto adicional, lo invertirán en programas de financiación y beneficios tributarios para intentar crear 120 mil puestos de trabajo anuales.



Diversos sectores sociales han mostrado preocupación ante unas medidas que podrían considerarse demasiado generosas pero poco efectivas, pues podrían suponer un gasto para el erario público sin resultados concretos…



Efectivamente. Pero es que la situación en el mercado laboral juvenil no ha mostrado mejoras en absoluto, pues no deriva solo de un problema estructural del empleo, sino también de la llegada masiva al mercado laboral de los eco-boomers, es decir, aquellos nacidos entre 1991 y 1996.