Protagonismo de Corea en el mercado de semiconductores

Destaca en estos momentos el gran protagonismo de las empresas surcoreanas en la industria mundial de semiconductores. Al respecto, se ha dado a conocer que Samsung ha superado en cuota de mercado a Intel, que durante décadas defendió el título de “empresa número uno del sector”...



Efectivamente, y esos datos fueron publicados por la agencia de estudios de mercado IHS Market, que el domingo 18 anunció que Samsung Electrónica logró en 2017 unas ventas totales de 62.031 millones de dólares, volumen que supone un aumento del 53,4% respecto al año anterior. Así, la firma elevó su cuota de mercado hasta el 14,5%, 0,2 puntos porcentuales más que el registrado por Intel.



La diferencia entre la cuota de mercado de Samsung y la de Intel es mínima, ¿no?



Sí, no obstante 0,2 puntos porcentuales de diferencia es significativa, si se toma en cuenta que hace apenas una década, la cuota de mercado de Samsung no alcanzaba ni a la mitad de la de Intel, pues la empresa surcoreana apenas vendía 16.406 millones de dólares en semiconductores al año y ocupaba el 6,5% del mercado. En otras palabras, en 10 años, no solo adelantó al número uno de la industria, sino que también triplicó sus ventas y más que duplicó su cuota de mercado.



¿Y cómo va SK Hynix, el otro pilar surcoreano del sector de semiconductores?



Está también creciendo fuerte. En 2017 quedó como la tercera empresa con la mayor cuota de mercado, con una cota del 6,2% y unas ventas totales de 26.638 millones de dólares. En 2008, SK Hynix estaba fuera de la lista de los 10 fabricantes más importantes del mundo, sin embargo experimentó un gran salto durante el año pasado al subir sus ventas un 81% respecto a 2016.



¿Y a qué se debe tan notable crecimiento de los fabricantes surcoreanos de semiconductores?



Se debe principalmente a la tendencia que se observa en el mercado global de semiconductores: la constante subida del precio de las memorias DRAM y NAND Flash, productos que son justamente el “fuerte” de las empresas surcoreanas. Y es también ante esta tendencia que muchos analistas vaticinan que las ventas de Samsung y SK Hynix seguirán aumentando este año, máxime tras ver las previsiones de instituciones de estudios de mercado que auguran que el mercado mundial de semiconductores crecerá en 2018 un 9,5%, mientras que los subsectores de memorias DRAM y de NAND Flash disfrutarán experimentarán respectivamente de un crecimiento del 37% y del 17%.