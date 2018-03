Actuación de un grupo artístico surcoreano en Corea del Norte

Parece que un grupo artístico surcoreano actuará en Pyongyang. De hecho, el martes 20 las autoridades de las dos Coreas se reunirán para coordinar los detalles pertinentes. Pero, ¿cuándo surgió la idea de organizar una presentación de artistas surcoreanos en el Norte?



Surgió durante el viaje que realizó a Corea del Norte entre el 5 y el 6 de marzo el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Chung Eui Yong, en calidad de enviado del presidente surcoreano Moon Jae In. En concreto, durante esa visita, la parte norcoreana invitó a Corea del Sur a enviar un grupo artístico para ofrecer un espectáculo en Pyongyang, tal como Corea del Norte hizo para los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang.



¿Y cuáles son las fechas que se barajan para esa actuación?



Aún no ha sido propuesta fecha alguna, sin embargo se estima que la presentación artística surcoreana se llevará a cabo a comienzos de abril.



Por lo que informan, el Gobierno surcoreano planea que este grupo de artistas esté mayormente integrado por músicos o intérpretes de música pop, ¿verdad?



Así es, de ahí la designación del cantante y compositor Yoon Sang como director musical del grupo. Cabe saber que hasta la fecha, se han organizado más de 10 veces espectáculos protagonizados por artistas surcoreanos en Corea del Norte. El primero fue el del año 1985, el cual coincidió con el reencuentro de familias separadas. Desde entonces, las presentaciones artísticas surcoreanas en Pyongyang, salvo alguna vez que versaron sobre música clásica o gukak -la música tradicional de Corea-, mayormente fue un repertorio de temas de música pop. Dicho esto, se calcula que la próxima presentación no diferirá mucho de las anteriores, mezclando números de música popular con otros de música clásica o tradicional.