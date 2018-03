Seúl, Washington y Pyongyang debaten en el foro ‘Track 1.5’

Cada vez se aproximan más las programadas entre las dos Coreas, para abril, y la de Estados Unidos-Corea del Norte en mayo. Al respecto, los tres países acudieron a un foro no oficial con personalidades del sector público-privado.



Sí. El foro no oficial, conocido como ‘Track 1.5’ tuvo lugar en la villa del primer ministro de Finlandia en Vantaa, al norte de Helsinki el martes 20 y el miércoles 21. Corea del Sur estuvo representado por Kim Jun Hyung, profesor de la Universidad Handong, presidente del Instituto Sejong, y Shin Gak Su, ex embajador en Tokio. En tanto, la delegación de Estados Unidos estuvo integrada por Kathleen Stephens, ex embajadora en Seúl, y Robert Carlin, investigador de la Universidad Standford. Los participantes de Corea del Sur y Estados Unidos son todos académicos o ex funcionarios. En contraste, el delegado que representaba a Corea del Norte era Choe Kang Il, director general adjunto para Asuntos Norteamericanos del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, quien presumiblemente jugará un rol importante en la preparación de la cumbre entre Washington y Pyongyang, pero que participó en el foro en calidad de subdirector de un instituto de investigación estadounidense.



¿Y qué temas abordaron durante el foro?



Pues abordaron diversos temas, ya que el formato no obliga a los participantes a hablar sobre temas pre-determinados, sino que alentaba a expresar opiniones libremente, sin cortapisas ni limitaciones de tiempo. El tema de la desnuclearización figuraba en la agenda, pero nivel más bien a nivel teórico y general, pues recordemos que se trata de una reunión no oficial.



Pero si es un debate no oficial, ¿qué utilidad tiene este tipo de foros?



Es cierto que lo discutido o acordado en el foro no es políticamente vinculante. Pero ese es precisamente el punto que convierte al foro en una plataforma de diálogo muy útil, pues permite captar las verdaderas intenciones de la otra parte. Esto, a su vez, sirve como base a la hora de determinar posiciones, establecer estrategias, y fijar metas concretas y viables.