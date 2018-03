Corea del Sur, China y Japón podrían reunirse en mayo

Un representante de Presidencia anunció el miércoles 21 que Seúl, Beijing y Tokio están impulsando una cumbre trilateral a principios de mayo.



Antes de que el representante de Cheonwadae hiciera el anuncio, la novedad ya se había divulgado ayer martes a través de la agencia nipona Kyodo, que citando a fuentes versadas en relaciones exteriores entre los tres países, difundió que Seúl, Beijing y Tokio habían acordado celebrar una cumbre trilateral en la capital nipona durante la primera mitad de mayo, aunque todavía no habían establecido los pormenores del encuentro. Cheongwadae también ha comunicado que todavía no hay la fecha exacta de la reunión, dado que hay varios eventos a considerar, como sería la celebración del primer aniversario de la investidura del presidente Moon Jae In.



Pero la cumbre trilateral entre Corea del Sur, China y Japón no es algo esporádico sino que se celebra regularmente, ¿no?



Sí. En efecto, se trata de una reunión consultiva de máximo nivel en busca de fortalecer la cooperación intrarregional y conseguir una prosperidad conjunta. Fue activada en diciembre de 2008 con la celebración de la primera cumbre en Tokio, a la que acudieron el entonces presidente surcoreano Lee Myung Bak, el entonces primer ministro chino Wen Jiabao, y el premier japonés Shinzo Abe. En teoría, la cumbre debería celebrarse anualmente, y así se hizo durante los primeros cuatro años. Pero fueron suspendidas de 2012 a 2014 por los conflictos entre los países en torno a asuntos históricos y también por problemas internos. La quinta cumbre se mantuvo en 2015 en Seúl y después la reunión trilateral ha permanecido suspendida.



De confirmarse la celebración de esta cumbre, Moon Jae In visitaría Japón por primera vez desde su llegada al poder…



Así es. Durante el desarrollo de la cumbre, Moon mantendrá reuniones bilaterales con sus homólogos chino y japonés, momento que los analistas califican de excelente oportunidad para consolidar la relación de cooperación con esos países en torno a la situación geopolítica de la península coreana.