El tipo de referencia en EEUU por encima del de Corea

La noticia que inquieta en estos momentos, sobre todo al mercado financiero surcoreano, es la subida del tipo de referencia en Estados Unidos. Lo que acapara más la atención de los inversores es que las tasas en esa nación norteamericana ya han alcanzado un nivel superior al tipo de referencia de Corea del Sur...



Así es. Y en concreto por primera vez en diez años y siete meses. La Reserva Federal subió el tipo de referencia al rango entre el 1,5% y el 1,75% en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del miércoles 21 (hora local), tres meses después del último aumento al que procedió en diciembre de 2017.



¿Significa que la Fed está en un proceso para normalizar las tasas de interés, que por largo tiempo permanecieron en mínimos históricos?



Ese es el análisis de los especialistas, al opinar que refleja la confianza de Estados Unidos en que su economía real seguirá mejorando. Es más, el ritmo de subida se ha acelerado, pues la Fed elevó los tipos tan solo una vez tanto en 2015 como en 2016, pero en tres ocasiones durante 2017. La previsión en este contexto, es que la Fed continuará por esta senda, respaldada por la mejora general de los indicadores de consumo, inversión y empleo en su país. Sin embargo, la política de la Reserva Federal marca en estos momentos una distancia notable con las actuaciones de su pares en la zona euro o en Asia, que todavía se muestran un tanto cautelosos ante los no muy suficientes resultados económicos como para subir tasas. El Banco Central Europeo, por ejemplo, sigue manteniendo los tipos en mínimos históricos -en el 0%-, y por ahora no tiene fecha para poner fin al programa de compra de activos, más conocido como flexibilización cuantitativa.



En lo que concierne a Corea del Sur, ¿no será perjudicial para el mercado financiero del país que las tasas de interés sean más altas en Estados Unidos?



Teóricamente, podrían inducir a una fuga de capital, ya que los inversores tienden a moverse hacia los mercados financieros que ofrecen mayores intereses. Y aunque las autoridades afirmen que no habrá un impacto directo en la economía nacional, el panorama podría ser preocupante, máxime si la Reserva Federal acelera la subida de tipos.