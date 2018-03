Viaje presidencial a Vietnam y EAU

El presidente Moon Jae ha salido de viaje. Se trata del primero que realiza en este año en calidad de jefe de Estado, ¿verdad?



Efectivamente, y los destinos que ha escogido para este primer viaje oficial de 2018 son Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.



Primero llegó a Vietnam, donde se encontró con un “héroe nacional” de ese país, ¿no?



Así es. Ese “héroe nacional” es nada menos que el entrenador de fútbol surcoreano Park Hang Seo, que obtuvo ese título al lograr el segundo puesto en el Campeonato de la Confederación Asiática de Fútbol Sub-23 con la selección vietnamita. También el presidente Moon Jae In asistió a la ceremonia de inicio de las obras de construcción del Instituto de Ciencia y Tecnología Corea-Vietnam, cuyo establecimiento es promovido siguiendo el modelo de KIST, Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología.



¿Y hasta cuándo se quedará el mandatario surcoreano en ese país del Sureste Asiático?



Su visita a Vietnam es hasta el sábado 24. Pero durante su estancia, entre mañana viernes 23 y el sábado, el presidente Moon Jae In cumplirá una apretada agenda, que incluirá la reunión cumbre con su homólogo vietnamita Tran Dai Quang, así como encuentros con personalidades clave del Gobierno, del Parlamento y del Partido Comunista de Vietnam. Además, visitará una feria de empleo, al tiempo que participará en un foro de negocios que congregará a empresarios surcoreanos y locales.



Luego viajará a Emiratos Árabes Unidos, ¿no es así?



Sí. El mismo día 24, el presidente Moon Jae In se trasladará a Emiratos Árabes Unidos, donde alentará a las tropas surcoreanas allí estacionadas y presenciará la finalización de las obras del primer reactor nuclear construido por un consorcio surcoreano en ese país. Mientras, hay una reunión cumbre con el príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan programada para el lunes 26 de marzo. Es importante destacar que Moon Jae In viaja a países considerados “centro económico” de sus respectivas regiones, por su gran potencial de crecimiento y el progreso económico real logrado desde hace años. Así, el objetivo del mandatario será fortalecer las relaciones con Vietnam y Emiratos Árabes Unidos para expandir el territorio tanto económico como diplomático de Corea del Sur.