Estados Unidos suspende los aranceles al acero coreano

El representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, anunció el jueves 22 que el presidente Donald Trump ha decidido suspender los aranceles al acero de origen surcoreano, mientras valora una exención total...



Sí. Además de Corea del Sur, Estados Unidos ha decidido suspender los aranceles contra la Unión Europea, Canadá, México, Argentina, Australia y Brasil, mientras que otros países como India y China, deberán asumir un gravamen del 25% y del 10% respectivamente, sobre el acero y el aluminio exportados al país norteamericano.



Pero el representante de Comercio de Washington no ha especificado si esos aranceles serán cancelados de modo temporal o permanente, ¿no?



No. Sin embargo, el ministro de Comercio, Kim Hyun Jong, resaltó que se trata de una exención temporal que tendrá validez hasta finales de abril. Ahora cada país tendrá que negociar con Estados Unidos las condiciones del comercio bilateral del acero, si bien prefirió mantener silencio sobre los detalles de la negociación en curso entre Corea del Sur y ese país.

No obstante, los expertos en el ámbito comercial estiman que la suspensión temporal del gravamen estadounidense sobre los aranceles coreanos estaría ligada a la revisión del TLC bilateral. Así, Seúl podría cambiar el calendario para retirar el gravamen a las camionetas estadounidenses, que según el tratado actual, quedarían exentas de gravámenes de aquí a tres años.



Pero por ahora, nada garantiza un resultado favorable a Corea del Sur…



Claro. De ahí que a algunos partícipes del sector siderúrgico les preocupa que Estados Unidos, en tal caso, proceda a aplicar retrospectivamente los aranceles no cobrado durante este período de suspensión. Por tanto, se cree que el sector siderúrgico solicitará la exclusión de determinados productos de la lista de aquellos sujetos a aranceles, cuya examinación por parte de la Oficina del Representante Comercial suele durar un máximo de 90 días.