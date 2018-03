LeeMB arrestado en el Centro de Detención Este de Seúl

El ex presidente Lee Myung Bak fue enviado al Centro de Detención Este de Seúl después de que la Justicia emitiera una orden de arresto contra él sobre las 11 de la noche del jueves 22.



Al emitir la orden de arresto, el Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró que el ex mandatario es considerado como altamente sospechoso de una gran parte de los delitos que se le imputan, y además podría destruir pruebas de no estar bajo custodia. Así, dos fiscales fueron enviados a la residencia privada de Lee para ejecutar la orden de arresto y, el sospechoso llegó al centro de detención unos 18 minutos después de medianoche. Nada más emitir la orden de arresto contra su persona, el ex presidente declaró a través de su cuenta de Facebook sentirse culpable ante esta situación. Añadió que hizo su mejor esfuerzo para erradicar las malas prácticas del pasado cuando ejercía como alcalde de Seúl y presidente de la Nación, pero su esfuerzo no satisface el estándar actual del pueblo.



¿Qué delitos recaen sobre Lee Myung Bak?



Pues son un total de 18 los delitos que se le imputan al ex presidente, incluyendo soborno, malversación de fondos y abuso de poder. En cuanto al soborno, se le acusa de haber recibido 700 millones de wones del fondo reservado del Servicio Nacional de Inteligencia, y también de haber forzado a Samsung Electrónica a hacerse cargo de los gastos de un juicio entablado en Estados Unidos contra la empresa DAS, de la que presuntamente es propietario. Además, es sospechoso de haber desviado un total de 33.900 millones de wones del fondo de dicha empresa de repuestos de automóviles entre 1991 y 2007. Por otra parte, se sospecha que cometió abuso de poder al hacer que los funcionarios de la Oficina Presidencial apoyaran a los representantes legales de la empresa DAS en Estados Unidos.