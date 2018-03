Visita presidencial a EAU

El presidente Moon Jae In se encuentra actualmente en Emiratos Árabes Unidos y el lunes 26 visitó la Central Nuclear de Barakah, con motivo de una ceremonia de finalización de obras del primer reactor atómico en ese complejo energético…



Así es, y alentó a los surcoreanos que allí trabajan en la edificación de la central nuclear, a cargo de un consorcio liderado por la Corporación de Energía Eléctrica de Corea, KEPCO.



Pero además, el domingo 25 se reunió con el príncipe heredero de ese país Mohammed bin Zayed Al Nahyan…



Efectivamente, y la reunión sirvió como ocasión para fortalecer los lazos bilaterales y elevarlos al rango de “relación de socios estratégicos especiales”. En particular, acordaron crear un mecanismo de consultas sobre relaciones exteriores y defensa, subrayando la importancia de la cooperación militar entre ambas naciones.



¿Eso significa que los intercambios entre Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, que por ahora se limitan a sectores como energía y construcción, aumentarán?



Sí, sobre todo se ampliarán a ámbitos en los que de momento son casi nulos los intercambios entre los dos países, como defensa, medicina y salud publica. Al respecto, el presidente Moon Jae In enfatizó que Emiratos Árabes Unidos es el primer país de Oriente Medio con el que Corea del Sur estableció en 2011 un momerando de entendimiento para la cooperación médico-sanitaria, gracias al cual se han promovido intensos programas de colaboración para el tratamiento de pacientes y la administración por concesión de hospitales. El mandatario expresó que en un futuro, espera que los intercambios en este sector aumenten, para abarcar también la industria farmacéutica y la de equipos médicos. En tanto, relacionado con la cooperación militar, el presidente destacó la labor de las tropas surcoreanas que permanecen en territorio emiratí -la unidad Ark- para ayudar en la formación de destacamentos militares especiales.