Oficialismo y oposición abordan la reforma constitucional

Después de que el presidente surcoreano Moon Jae In presentara el día 26 su proyecto de enmienda de la Carta Magna ante la Asamblea Nacional, los tres principales partidos políticos comenzaron el martes 27 por la tarde a negociar la reforma...



Así es. Los representantes del partido gobernante, The Minjoo, y de los opositores, Libertad Corea y Futuro Bareun, se reunieron el martes en la Asamblea Nacional para iniciar las negociaciones sobre la reforma constitucional. En principio, pretenden redactar su propio borrador para la revisión constitucional, aunque antes deberían llegar a un acuerdo sobre los cuatro aspectos más controvertidos, como son el cambio del sistema de poder, el sistema electoral, los órganos de poder y el calendario para un referéndum sobre la reforma constitucional.



Sin embargo, ante las fuertes divergencias de las partes, la negociación parece difícil…



Sobre todo, oficialismo y oposición difieren en la reforma del sistema presidencial y en la elección del primer ministro. Mientras la oficina presidencial y el partido gobernante defienden un sistema presidencial con un mandato por cuatro años y reelección única, la oposición exige que sea la Asamblea Nacional la que elija o recomiende al primer ministro. Además, difieren en el calendario del referéndum constitucional. El partido gobernante sostiene que debería celebrarse simultáneamente con las elecciones regionales de junio, mientras que los opositores alegan que una celebración simultánea podría influir en los resultados de las elecciones regionales. Son diferencias fuertes…



¿Y qué posibilidad hay de que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de reforma constitucional del presidente Moon?



Cabe recordar que la Asamblea Nacional tiene 60 días –hasta el 24 de mayo- para revisar el proyecto y votarlo en sesión plenaria. Para que la propuesta sea aprobada y sometida a referéndum popular debería lograr el consenso de al menos dos terceras partes de los legisladores, por lo que debería obtener el visto bueno del principal partido opositor Libertad Corea. No obstante, la propuesta de reforma constitucional está alejada del consenso, pues aún continúa la controversia entre los partidos al respecto, y lo más probable es que el oficialismo y la oposición elaboren su propia propuesta de reforma tras las negociaciones.