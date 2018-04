Nuevo periodo de sesiones parlamentarias extraordinarias

En Corea del Sur, arrancó un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional. Parece que los legisladores tienen temas de gran relevancia por debatir, ¿no?



Sí, ya que están pendientes las deliberaciones sobre el presupuesto adicional del Gobierno, la reforma constitucional y las relaciones intercoreanas. Sin embargo, una variable decisiva en el panorama actual es la alianza que establecieron el Partido Justicia y el Partido Democracia y Paz para formar un grupo conjunto de negociación parlamentaria, dado que por separado no cuentan con el número suficiente de escaños para constituir un cuerpo parlamentario con facultades como integrar los comités permanentes.



La pregunta es qué inclinación mostrará este nuevo grupo negociador en los próximos debates parlamentarios...



Definitivamente. Por lo pronto, la opinión de la formación en el poder The Minjoo es que el nuevo cuerpo parlamentario, por las tendencias y políticas que presentan los partidos que lo conforman, coincidirá mayormente con el oficialismo. No obstante, un pronóstico más objetivo es que la alianza entre los partidos Justicia y Democracia y Paz tratará de marcar presencia, actuando como fuerza de la que depende el “voto de desempate” en muchas de las cuestiones pendientes en el hemiciclo.



En cuanto a los temas a debatir en este periodo de sesiones extraordinarias, sin duda destacan el presupuesto adicional y la reforma constitucional...



Sin embargo, desde ya se prevé que las deliberaciones serán difíciles, dada la feroz discrepancia de posturas que existe entre los partidos. Sobre el presupuesto adicional, básicamente todas las formaciones de la oposición están en contra, desde Libertad Corea, que acusa al Gobierno de solo pretender ganar votos de cara a las elecciones regionales de junio, hasta los partidos Justicia y Democracia y Paz, que cuestionan la efectividad del propuesto plan de gastos, cuyo objetivo central es fomentar el empleo juvenil. Asimismo la reforma constitucional es motivo de controversia, mientras que la Enmienda presentada por el Ejecutivo requiere con mayor urgencia un consenso parlamentario para no frustrar la agenda originalmente trazada, y someterla a un referéndum simultáneamente con las regionales de junio, para sobre todo ahorrar los gastos que conlleva organizar una votación a nivel nacional.