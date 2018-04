Moon Jae In asiste a la ceremonia conmemorativa de la Masacre de Jeju

El presidente surcoreano Moon Jae In asistió el martes 3 a la ceremonia conmemorativa del 70º aniversario de la Masacre de Jeju, uno de los episodios más dolorosos de la historia coreana...



El presidente Moon Jae In asistió el martes a la ceremonia en memoria de las víctimas de la Masacre de Jeju, siendo la primera vez que un jefe de Estado asiste a este acto en 12 años, desde el ex mandatario Roh Moo Hyun. En total, acudieron más de 15.000 personas, incluidos los familiares de las víctimas y los supervivientes de tan trágico hecho.



Por si nuestros oyentes que no estuvieran al tanto, ¿qué ocurrió en Jeju en 1948?



Tras la liberación nacional, Corea sufría disturbios sociales por la crisis de alimentos debido a las malas cosechas y al fracaso de las políticas alimentarias, además de la corrupción policial. En este contexto, el 1 de marzo de 1947, los partidarios izquierdistas de la isla de Jeju organizaron una manifestación para conmemorar el Movimiento de Independencia del Primero de Marzo. Entonces, la Policía reprimió la protesta con armas de fuego causando varios muertos y heridos. A partir de entonces, se formó un grupo civil armado para luchar contra la violencia estatal, que el 3 de abril de 1948 culminó en una protesta armada contra las autoridades. El conflicto entre el Gobierno y los grupos civiles continuó por más de siete años, y durante el proceso murieron más de 10 mil habitantes de Jeju, y cientos de soldados y policías.



No obstante, a lo largo de la historia, este incidente fue recordado como una rebelión civil, ¿verdad?



Así es. Pero en el año 2000 fue establecida una ley especial para revelar las verdades históricas y recuperar el honor de las víctimas de la Masacre de Jeju. En 2003, el ex presidente Roh Moo Hyun reconoció que el Estado fue responsable de la violenta masacre y pidió disculpas. En tanto, en 2014, el 3 de abril fue designado como día nacional para recordar esa fecha y desde entonces cada año se celebra una ceremonia estatal en memoria de las víctimas.



Durante su discurso, el presidente Moon especialmente hizo hincapié en que la Masacre de Jeju de 1948 es una realidad histórica que nadie puede negar…



Efectivamente. El mandatario surcoreano se disculpó como jefe de Estado por el dolor que generó la violencia estatal, al tiempo de comprometerse a revelar la verdad de estos trágicos hechos, y destacó la responsabilidad del Estado para recuperar el honor de las víctimas y resolver los problemas relacionados. Asimismo, anunció que tomará las medidas necesarias para sanar las heridas tanto de los familiares de las víctimas como de los supervivientes, tal y como prometió durante su campaña electoral. Por tanto, adoptarán medidas como buscar los cadáveres de las víctimas, la creación de un centro para tratar los traumas derivados de estos hechos, o el establecimiento de una debida indemnización.