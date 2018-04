Actualmente existe una gran confusión entre los ciudadanos surcoreanos, que de un día para otro están obligados a seguir nuevas instrucciones para separar su basura.



Al respecto, es en este momento una noticia internacional la decisión de China de dejar importar basura, decisión que ha repercutido fuerte en la industria surcoreana de reciclaje, que exportaba gran parte de los residuos sólidos urbanos a ese país. En esta situación, existe un gran caos en Corea del Sur, donde las compañías recolectoras se niegan a recoger los desechos que no pueden enviar a China, tal como el plástico.



¿Y qué harán las autoridades para solucionar esta “crisis de la basura”?



Primero, como una medida inmediata, buscarán nuevos destinos de exportación de residuos, pero son conscientes de que eso no puede ser una solución a largo plazo. De ahí que promoverán estudios para desarrollar tecnologías de reciclaje, a fin de aprovechar mejor la basura y fabricar innovadores productos con materiales reciclados.



Pero, ¿acaso el problema esencial no es tanto cómo son tratados los residuos, sino la gran cantidad de basura que producimos en este país?



Definitivamente. Es más, datos de 2015 ilustran que un surcoreano usa 420 bolsas de plástico en un solo año, cantidad que supera en gran medida a las 250 que usa un griego, las 70 que utiliza un alemán y las apenas 4 que usa un finlandés en un año. En realidad, hay que admitir que en Corea no existe una conciencia suficiente sobre el problema de los residuos. Dicho esto, la crisis de basura que ahora sufre el país, tendrá que servir como oportunidad para una profunda reflexión sobre el tema, que muchos abordan con una actitud de negligencia, tipo “ojos no ven, corazón que no siente”, que se ha desarrollado hacia la basura.