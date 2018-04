Park Geun Hye condenada a años de prisión

La ex presidenta de Corea del Sur, Park Geun Hye, fue condenada hoy viernes 6 de abril a 24 años de prisión en primera instancia.



El juzgado sentenció a Park Geun Hye a 24 años de prisión y una multa penal de 18 mil millones de wones, tras declararla culpable de 16 de los 18 cargos que pesan sobre su persona. En caso de negarse a pagar la multa, será forzada a realizar al menos 3 años de trabajo social. La sentencia fue dictada 345 días después de que ella fuera sometida al procedimiento judicial por abuso de poder y delito de soborno, entre otros, el 17 de abril de 2017.



Park ni siquiera compareció el último día de su juicio en primera instancia.



Es cierto. En los últimos 12 meses que duró el juicio, la ex presidenta compareció ante el Tribunal en solamente dos ocasiones. La primera vez fue el 23 de mayo pasado, pero desde entonces durante unos cinco meses, ella se negó a hacer caso a las citas emitidas por la Corte. La segunda vez fue el 16 de octubre. Entonces, el juzgado decidió prolongar el período de su arresto. Sus siete abogados renunciaron en protesta de la decisión, mientras que Park declaró que boicotearía el juicio porque ya no podía tener confianza en absoluto en los jueces. Desde entonces hasta hoy, no compareció en ninguna ocasión.



Park Geun Hye es el tercer ex presidente de Corea del Sur en ser sentenciado a prisión, después de Chun Doo Hwan y Roh Tae Woo a mediados de la década de los 90…



Así es. Los cargos que pesan sobre Park Geun Hye difiere de los que enfrentaban Chun y Roh en términos de naturaleza. Estos dos últimos también fueron acusados por delito de soborno, pero el resto de los cargos eran de índole más bien política, por el delito de subversión contra el Gobierno en 1979 cuando ambos eran militares. Chun Doo Hwan, por su parte, enfrentaba cargo por la masacre de los ciudadanos de Gwangju que se habían levantado contra su Gobierno dictatorial. Chun fue sentenciado a pena capital, mientras que Roh fue condenado a 22 años y 6 meses de prisión, aunque posteriormente ambos fueron indultados durante el Gobierno de Kim Young Sam.