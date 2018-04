Imputado el ex presidente Lee Myung Bak

La Fiscalía publicó el lunes 9 de abril los resultados parciales de la investigación sobre el ex presidente Lee Myung Bak, para finalmente anunciar su decisión de imputar al ex mandatario.



Efectivamente. Al respecto, se sabe que los delitos de los que está imputado Lee Myung Bak son 16, entre ellos recepción de soborno, malversación, evasión de impuestos y abuso de poder.



Yendo por orden, ¿a cuánto asciende -según la Fiscalía- el monto que el ex presidente recibió como soborno?



11.100 millones de wones. El monto incluye entre otras partidas, los 700 millones de wones desviados por el Servicio Nacional de Inteligencia, el dinero que le entregaron el ex presidente del Holding Financiero Woori Lee Pal Seung y la firma Daebo Group, así como los honorarios de los abogados que representaron a la compañía DAS en un pleito legal desarrollado en Estados Unidos y que fueron pagados por Samsung Electónica.



La Fiscalía ha concluido que la empresa DAS en realidad pertenece al ex mandatario Lee Myung Bak, ¿verdad?



Así es, y el delito de malversación que imputan a Lee tiene que ver justamente con dicha compañía, ya que es a través de ésta que el ex mandatario se apropió entre 1991 y 2007 un total de 33.900 millones de wones. La conclusión de la Fiscalía es que fue que Lee Myung Bak quien ejerció el control sobre DAS, una empresa de repuestos de coches, desde su fundación hasta su administración. De momento se especula que los fondos malversados se usaron para actividades políticas turbias y gastos de la familia del ex presidente. También es relacionado con esta empresa que Lee está imputado por abuso de poder, al haber movilizado instituciones estatales -tales como Presidencia y el Consulado General de Corea del Sur en Los Ángeles- para ayudar a DAS en un juicio iniciado en su contra en Estados Unidos.



Sin embargo, la postura del ex presidente es que es inocente de todo, ¿no?



Pues sí. Por ende, se calcula que en el tribunal se desatará una feroz contienda entre la Fiscalía y la defensa. Sin embargo, la Fiscalía avanzó que lo presentado hoy son resultados parciales y que antes de finalizar el juicio en primera instancia imputará al ex mandatario por otros cargos, tras realizar investigaciones más amplias y exhaustivas, no solo sobre el propio imputado, sino también a sus familiares, desde su esposa y su hijo, hasta su hermano mayor Lee Sang Eun, que figura como el accionista mayoritario de DAS y por ende es señalado por el ex presidente como el propietario real de esa compañía.