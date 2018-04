Cierra un think tank sobre Corea del Norte al retirar Seúl su aportación

Un think tank estadounidense sobre asuntos norcoreanos cerrará en mayo, después de que el Gobierno de Corea del Sur decidiera suspender su financiación.



Sí. Se trata del Instituto Estados Unidos-Corea del Sur, USKI por sus siglas en inglés, bajo la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins, y fundado en 2006 por el difunto profesor de dicha universidad Don Oberdorfer. El académico era un destacado experto en asuntos intercoreanos. Participó en la Guerra de Corea, fue periodista de Washington Post especializado en asuntos internacionales y también autor de un libro sobre las relaciones intercoreanas, titulado ‘Las dos Coreas’. Actualmente, dirige el instituto Robert Gallucci, ex enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte. El famoso medio ’38 North’, especializado en la lectura e interpretación de imágenes de Corea del Norte capturadas por satélite, lo opera este instituto.



¿Qué apoyo financiero aportaba Seúl y por qué lo ha suspendido?



Pues ofrecía 1,9 millones de dólares al año, a través del Instituto para la Política Económica Internacional de Corea. Pero este instituto surcoreano planteó que la contabilidad de USKI no era transparente, y también alegó que su desempeño era últimamente insuficiente. No obstante, el think tank de Johns Hopkins asevera que la decisión de Seúl busca sustituir por otros al director y vicedirector actuales, pues supuestamente no satisfacen al Gobierno surcoreano. También dijo que fue presionado por Seúl para designar a nuevos dirigentes, alegación que la Oficina Presidencial surcoreana calificó de “infundada” y aseguró que se trata de una medida adoptada en función de lo discutido en el parlamento.



Así que el think tank cerrará en mayo, pero el sitio web 38 North seguirá operando…



Efectivamente. El medio, que venía ofreciendo información detallada sobre las actividades balístico-nucleares de Corea del Norte a través de un minucioso análisis de imágenes satelitales, continuará activo y, es más, se transformará en un instituto de investigación, gracias al apoyo de la Fundación Carnegie, entre otras ONGs.