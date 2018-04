Tipo de referencia en el mismo nivel

El Banco de Corea decidió mantener el tipo de referencia en el 1,5% anual. Es la tercera vez consecutiva tras la subida efectuada en noviembre de 2017, que el banco central opta por no alterar las tasas de interés, ¿no es así?



Así es, y su decisión contempla los varios factores de incertidumbre existentes dentro y fuera del país. De este modo, el tipo de referencia en Corea del Sur seguirá por debajo del de Estados Unidos, aún ante previsiones que vaticinan que la Reserva Federal de ese país norteamericano procederá este año a subir el tipo de referencia, y el capital extranjero podría abandonar el mercado surcoreano en busca de destinos más atractivos, con mejores intereses.



Pero, ¿cuáles son los factores que inquietan al banco central?



En primer lugar está la lenta evolución de los precios al consumidor, que refleja la ralentización de la demanda nacional. Los datos ilustran que entre enero y marzo de este año, dicho indicador mostró un aumento interanual del 1,3%, margen que no llega al esperado por el Banco de Corea para el primer semestre de 2018, del 1,5%. También es motivo de preocupación el paro, que no solo presenta el mayor nivel en 17 años, sino que viene acompañado de un insuficiente aumento del empleo, con las nuevas contrataciones estancadas por dos meses consecutivos entre los 100.000 y 200.000 puestos de trabajo creados.



¿Y hay indicios de que tales amenazas se disiparán en adelante?



Lamentablemente no, al menos por el momento, máxime con una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, que podría afectar en gran medida a la economía surcoreana altamente dependiente del comercio exterior. Además, internamente persiste el problema de la deuda familiar.