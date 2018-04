La candidatura de Park Won Soon a alcalde de Seúl

El actual alcalde de Seúl, Park Won Soon, apuesta por un tercer mandato y anunció el jueves 12 de abril que se lanzará a la elección interna de su partido, el oficialista The Minjoo, para ser el candidato de la formación a jefe de la Municipalidad capitalina, ¿verdad?



Efectivamente. Así, Park rivalizará en la eleccion interna contra los legisladores Park Young Sun y Woo Sang Ho. La primera vuelta se efectuará entre el 18 y el 20. Si en ella ninguno de los tres precandidatos obtiene la mayoría de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los días 23 y 24 de abril.



¿Y cuál es la estrategia del actual alcalde seulita para conseguir permanecer por un mandato más en el cargo?



En principio, intentará enfatizar sus visiones sin recurrir a propaganda negativa o responder a cada una de las ofensivas que ya han empezando a lanzarle sus dos oponentes, los diputados Park Young Sun y Woo Sang Ho. Lo que éstos advierten es que pocos ciudadanos mostrarán su apoyo a un candidato que quiere ser alcalde por tercera vez y por ende, Park -aunque gane la elección interna- difícilmente podrá salir electo en las regionales de junio como jefe del gobierno municipal seulita.



Los otros partidos políticos, ¿ya tienen sus candidatos a alcalde de Seúl?



No todos, pero las dos formaciones que más rivalizan con The Minjoo -es decir el Partido Libertad Corea y el Futuro Bareun- ya tienen candidatos: el primero estará representado en las elecciones a alcalde de Seúl por Kim Moon Soo, quien fuera gobernador de la provincia de Gyeonggi entre 2010 y 2014, y Ahn Cheol Soo, que en 2011 cedió a Park Won Soon el puesto de candidato de la coalición opositora que entonces se formó para presentar un único postulante a las elecciones parciales a jefe del Ayuntamiento capitalino.



En realidad, ocupar la alcaldía de Seúl es decisivo para ganar en las elecciones regionales desde el punto de vista de los partidos, ¿no?



Así es. Por eso los partidos políticos eligen con esmero sus candidatos. Además, para un político, a nivel individual, ser alcalde de Seúl puede servir como trampolín para desarrollar su carrera y abrigar aspiraciones mayores. Eso hizo el ex mandatario Lee Myung Bak, quien tras finalizar exitosamente su mandato al frente de la Municipalidad seulita, logró convertirse en presidente de la nación. Por eso Seúl y su alcaldía desatarán una feroz competencia, tanto entre partidos, como entre candidatos.