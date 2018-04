Putin desea reunirse con Moon en junio

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha afirmado que desearía reunirse con Moon Jae In en el mes de junio...



Efectivamente. El presidente surcoreano tiene programado visitar el país eslavo en junio, con motivo del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y Putin intentará aprovechar la visita de Moon para reunirse con él nuevamente. Así lo dio a conocer durante un acto oficial de presentación de las credenciales de 17 nuevos embajadores ante el Gobierno de Moscú, incluyendo al surcoreano Woo Yoon Keun. Woo fue el cuarto en entregar sus credenciales diplomáticas como nuevo embajador de Corea del Sur en Rusia.



Durante un discurso con motivo de este acto, Putin habló mucho sobre Corea. ¿Qué dijo exactamente?



Pues comenzó recordando que Corea y Rusia han mantenido una larga relación de amistad que ha repercutido positivamente en el ámbito comercial, aludiendo al 27% de aumento de volumen en comercio bilateral logrado en 2017, tras superar los 19 mil millones de dólares. También hizo mención a la activa participación de los inversores surcoreanos en programas de desarrollo en el Oriente Extremo de Rusia. Y al final, dijo que planeaba fomentar la cooperación bilateral y también abordar los asuntos relacionados a la península coreana y el resto de la comunidad global con Moon Jae In, durante su visita a Rusia en junio próximo.



Para Moon Jae In, seguramente es importante mantener buenas relaciones con Putin, pues el presidente ruso logró una aplastante victoria en las elecciones de marzo, y acaba de inaugurar su cuarto mandato consecutivo.



Claro. Por el momento, Rusia parece que está un poco marginado en el ambiente de diálogo entre las dos Coreas y Estados Unidos, aun siendo parte del diálogo nuclear sixpartito. No obstante, no se puede negar que Rusia sigue siendo una potencia mundial, que cada día cobra más protagonismo en la escena internacional, y también mantiene una estrecha relación con China, país que juega un muy importante rol en el asunto nuclear.