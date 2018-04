Mejora la percepción del sector manufacturero

La percepción de las empresas del sector manufacturero en Corea del Sur ha mejorado, alcanzando el mayor nivel desde 2015, ¿no?



Efectivamente. Los datos indican que el índice BSI –que publica la Cámara de Comercio e Industria de Corea del Sur, en base a encuestas efectuadas entre 2.200 compañías nacionales sobre el panorama económico del segundo trimestre- subió 11 unidades respecto al trimestre anterior hasta alcanzar 97 puntos, el mayor nivel en los últimos tres años.



No obstante, y aunque digan que la percepción económica de las empresas ha mejorado, el índice BSI permanece por debajo de los 100 puntos desde hace más de un año...



Exacto. Recuerden que cuando el índice BSI marca más de 100 puntos, significa que hay más compañías que miran con optimismo la situación económica y viceversa. Así las cosas, la mejora no es suficiente y el índice BSI de las compañías manufactureras, si bien ascendió, observa una subida principalmente entre las grandes empresas de Tecnología e Información y fabricantes de electrodomésticos, que marcaron 112 puntos gracias al optimismo del sector de semiconductores, al aumentar la demanda de teléfonos inteligentes, y gracias a nuevos servicios tecnológicos como inteligencia artificial, Internet de las Cosas y servicios en la nube.



Pero otros sectores no han llegado a “contagiarse” del optimismo de las tecnológicas, ¿no?



Pues, no. Los principales sectores de exportación atisban el panorama económico con pesimismo. Por ejemplo, el índice BSI de las empresas siderúrgicas, sobre las cuales Estados Unidos fijó recientemente una cuota de aranceles a las importaciones, marcó 84 puntos. Mientras, el de las compañías de automóviles fue de 88 por la caída de ventas, así como por la decisión de General Motors de cerrar una de sus plantas en Corea del Sur. En tanto, dicho índice marcó apenas 66 puntos en encuestas a las navieras surcoreanas, tras una fuerte reestructuración y la subsiguiente reducción de pedidos.