Dimite el jefe del Servicio de Supervisión Financiera

El presidente surcoreano Moon Jae In ha aceptado la dimisión presentada el martes 17 por el jefe del Servicio de Supervisión Financiera, Kim Ki Sik, después de que la Comisión Electoral Nacional calificara como irregulares algunas de sus actuaciones cuando era diputado...



El responsable del Servicio de Supervisión Financiera, Kim Ki Sik, presentó su dimisión solo dos semanas después de asumir el cargo. Kim se vio envuelto en una controversia desde que fuera nominado como jefe del organismo nacional de vigilancia financiera, por haber realizado viajes de trabajo al extranjero financiados por las instituciones que supervisaba cuando era diputado, además de llevar a personal de prácticas a sus viajes, y hacer turismo durante sus estancias de trabajo al extranjero.



En ese contexto, la oposición insistió en pedir la dimisión de Kim, mientras que el partido oficialista intentó mantenerle en el cargo, intensificando la tensión política, ¿verdad?



Efectivamente. Pero a medida que aumentaba la controversia en torno a Kim, surgieron otras especulaciones sobre unas supuestas donaciones irregulares que realizó cuando era diputado. Cuando su legislatura finalizaba, Kim utilizó fondos políticos para donar unos 50 millones de wones a un grupo de diputados, al que él mismo pertenecía. Al aumentar la controversia, la oficina presidencial consultó a la Comisión Electoral Nacional si consideraba ajustadas a derecho las actuaciones de Kim, mientras que el presidente Moon Jae In afirmó que removería a Kim en caso de que dichos actos fueran considerados como irregulares.



Finalmente, la Comisión Electoral Nacional concluyó que las actuaciones de Kim mientras era legislador violaron la Ley de Elecciones de Oficiales Públicos…



Así es. La comisión determinó que realizar donaciones a una asociación de diputados, así como otorgar finiquitos a sus asesores con sus fondos políticos violaba la ley, si bien no consideró irregulares sus polémicos viajes al extranjero. Tras darse a conocer este dictamen, Kim abandonó su cargo.