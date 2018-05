Se ha publicado el diagnóstico de que la baja productividad laboral de Corea del Sur se debe no a otra cosa que la jornada de trabajo, que es excesivamente larga en este país respecto a otras economías desarrolladas. ¿Qué ilustran al respecto los datos de la OCDE?



Ilustran en primer lugar, que el producto interior bruto por hora trabajada de Corea del Sur fue de 34,3 dólares en 2017. El nivel supone un aumento respecto a año anterior, así como el más pronunciado desde 2010; sin embargo, es aún uno de los más bajos de entre los estados-miembro de la OCDE. Pues dentro de esta organización internacional, hay tan solo cinco países cuyo PIB por hora trabajada es inferior al de Corea. Éstos son Portugal, Hungría, Estonia, Grecia y Letonia.



Pero, no es inconcebible tal nivel de productividad laboral considerando que la economía surcoreana es la onceava más grande del mundo?



Definitivamente no. Es más, según datos de 2016 del Banco Mundial, Corea del Sur ostenta el decimoprimer mayor producto interior bruto en el mundo, al superar 1,4 billones de dólares. Y es un tanto contradictorio el hecho que su PIB por hora trabajada sea tan reducido, incluso más bajo que los 47,8 dólares de España, cuya magnitud económica es similar a la de Corea del Sur.



¿Y eso se debe a la larga jornada laboral de los trabajadores surcoreano, según los expertos?



Sí. Al respecto, se informa que los surcoreanos trabajan al año un promedio de 2.069 horas, 305 horas más que la media de los habitantes del resto de los estados-miembro de la OCDE. Y esta larga jornada laboral se debe a las horas extra que cumplen los surcoreanos, así como la extendida cultura de trabajar hasta tarde. De hecho, la diferencia entre la jornada laboral habitual en Corea del Sur y la que prevalece en otros países es abismal, máxime si se hace la comparación con naciones como Francia y Alemania, donde menos se trabaja con 1.472 y 1.363 horas de trabajo anuales respectivamente.