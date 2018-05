Cumbre Corea del Sur-EEUU

Los mandatarios de Corea del Sur y Estados Unidos, Moon Jae In y Donald Trump, se reunirán el 22 de mayo en la Casa Blanca. Se trata del cuarto encuentro entre ambos en calidad de presidente de sus respectivos países, ¿verdad?



Efectivamente. Sin embargo, más allá del número de veces que Moon y Trump han celebrado reuniones cumbre, ahora lo que llama la atención es que se sentarán a conversar sobre cómo abocarse a los problemas que atañen a la peninsula coreana, en particular de cara al venidero encuentro entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. En este contexto, la Casa Blanca anunció que los jefes de las administraciones de Seúl y Washington apovecharán la ocasión para reafirmar la cooperación y la alianza bilateral, centrándose en las estrategias que tiene la Administración Trump de cara a las negociaciones sobre la desnuclearización con el régimen de Pyongyang.



A propósito de ello, muchos afirman que la cumbre Corea del Sur-Estados Unidos debería ser una guía para tales negociaciones...



Así es, ya que por lo pronto es amplia la brecha entre lo que exige Estados Unidos y lo que desea Corea del Norte respecto a cómo seguir con el proceso de desnuclearización. Para empezar, Estados Unidos pretende aplicar a la desnuclearización norcoreana el llamado “modelo libio”, que consiste en no otorgar compensación alguna antes de que se proceda a acciones concretas para el desmantelamiento de programas de armas nucleares. Corea del Norte, por su parte, desea una desnuclearización por fases, un proceso en el que cumpliría ciertas tareas y recibiría algo a cambio y seguiría así sucesivamente hasta desnuclearizarse por completo. En esta situación, la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos será importante, ya que en ella el presidente Moon Jae In deberá cumplir un papel de intermediador para que Pyongyang y Washington, o más concretamente Donald Trump y Kim Jong Un puedan establecer el “gran trato” del siglo.