Chongqing normaliza los viajes en grupo a Corea del Sur

Esperando que los líderes de los tres países logren reafirmar un compromiso con la paz perpetua en la región, ahora, pasamos a comentar otro tema, en cierto modo vinculado a las relaciones entre Corea del Sur y China. Otra importante ciudad de China ha decidido normalizar los viajes en grupo a Corea del Sur…



Exacto. Según informan, el Ministerio de Cultura y Turismo de China celebró el día 7 una reunión con las agencias de viajes de la ciudad de Chongqing, y acordaron restablecer la venta de viajes en grupo a Corea del Sur. No obstante, seguirá limitando la venta online de viajes en grupo, cruceros y vuelos chárter con destino a Corea del Sur, y continuará prohibiendo a los grupos de viajeros chinos alojarse en hoteles y comprar en tiendas libres de impuestos del grupo surcoreano Lotte.



Con esta nueva medida, ya son cuatro las ciudades chinas que han levantado la restricción de vender paquetes de viajes en grupo a Corea del Sur, ¿verdad?



Efectivamente. Chongqing ha sido la cuarta ciudad china en levantar dichas medidas de represalia después de Beijing, Shandong y Wuhan. Cabe recordar que la prohibición de viajes en grupo a Corea del Sur fue una de las medidas restrictivas que adoptó Beijing contra Seúl en marzo de 2017 por la instalación del escudo antimisiles THAAD en la penísula coreana. Así, la afluencia de turistas chinos al país disminuyó notablemente provocando graves daños económicos en el sector. Pero además, el Gobierno chino también restringió la difusión de contenidos culturales surcoreanos en su país, como música, películas y programas televisivos, el año pasado. Mientras, el grupo Lotte, conglomerado surcoreano que ofreció el terreno para el despligue del THAAD, fue sometido a medidas restrictivas por China, siendo una de las mayores víctimas de la disputa entre Corea del Sur y China.



No obstante, en octubre del año pasado Seúl y Beijing acordaron retomar las relaciones bilaterales...



Efectivamente. Altos diplomáticos de los dos países se reunieron en octubre del año pasado para reafirmar su intención de normalizar las relaciones bilaterales. Mientras, en diciembre, el presidente surcoreano Moon Jae In y su homólogo chino Xi Jinping mantuvieron una cumbre en China, aumentando las expectativas sobre la supresión de las medidas restrictivas chinas contra diversas industrias surcoreanas. Pero si bien China suprime poco a poco las medidas restrictivas contra Corea del Sur, queda un largo trecho para que el turismo surcoreano recupere su vitalidad.