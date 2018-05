El desarme como condición previa a retomar relaciones intercoreanas

Mientras la atención de la comunidad internacional se centra en los avances de las relaciones intercoreanas tras la histórica cumbre entre las dos Coreas, el presidente surcoreano Moon Jae In ha resaltado que la desnuclearización ha de ser previa a la mejora de las relaciones intercoreanas...



El mandatario surcoreano Moon Jae In resaltó que la desnuclearización es una condición previa a la mejora de las relaciones entre las dos Coreas. En una reciente entrevista con un diario japonés Moon destacó que el líder norcoreano Kim Jong Un confirmó su compromiso con la desnuclearización total durante la reciente cumbre intercoreana. Al respecto, Moon expresó que la determinación de Kim será una importante base para el éxito de la próxima cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. También expresó que Corea del Sur intentará reforzar la confianza entre Pyongyang y Washington, al tiempo de cooperar estrechamente con la comunidad internacional para que ambas partes logren un exitoso acuerdo en su próxima cumbre.



Llama la atención que Moon haya resaltado la necesidad de normalizar las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Japón...



Así es. El presidente Moon Jae In afirmó que durante su reciente encuentro con Kim Jong Un le transmitió la disposición del primer ministro japonés, Shinzo Abe, de normalizar las relaciones diplomáticas con el Norte. En respuesta, el líder norcoreano mostró su compromiso a reanudar el diálogo con Japón. Asimismo, Moon expresó que espera que Japón muestre apoyo y cooperación para establecer la paz perpetua en la península coreana.



El presidente Moon también mostró grandes expectativas sobre la cumbre trilateral del día 9 con los líderes de China y Japón, ¿verdad?



Efectivamente. Cabe recordar que los líderes de Corea del Sur, China y Japón reanudarán una reunión trilateral mañana miércoles 9 en Tokio, siendo el primer encuentro entre los tres países que se celebra en casi tres años, desde noviembre de 2015. Las conversaciones trilaterales se suspendieron por el estancamiento de relaciones entre China y Japón, así como por otros hechos que pusieron trabas a la concreción del encuentro, como la destitución de la ex presidenta surcoreana Park Geun Hye. Ahora, la atención de la comunidad internacional se centra en saber a qué acuerdos llegarán los tres líderes sobre el problema de la península coreana, pues se reunirán antes de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos.