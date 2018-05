Encarecimiento de derivados de petróleo

Un notable encarecimiento han sufrido el petróleo y sus derivados en Corea del Sur. En particular, los precios del diésel y del queroseno están en su nivel más alto en lo que va de año.



Efectivamente. En concreto, el precio del diésel ascendió 7 wones solo durante la semana pasada y alcanzó 1.363 wones por litro; mientras que el del queroseno subió 2,9 wones para llegar a 910,9 wones por litro. Asimismo subió la gasolina, en su caso unos 7 wones, hasta ofertarse a 1.562 wones por litro.



Obviamente esta subida está directamente relacionada con las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, ¿verdad?



Sí, en particular con el ascenso del precio del petróleo provocado por los siguientes factores: la reducción de la producción de crudo en Venezuela, la crisis en Siria -que se agudiza aún más debido a un choque armado directo entre Israel e Irán- y las sanciones económicas que Estados Unidos ha reactivado tras salir del acuerdo nuclear con Irán, más la subsiguiente preocupación por que queden bloqueadas las exportaciones petroleras iraníes.



¿Y no sería otro factor el pacto que decidieron mantener la OPEP y las naciones productoras de petróleo no afiliadas para disminuir la extracción de crudo?



Lo es, sin duda. Cabe recordar que previamente los estados-miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otras naciones productoras de crudo no adheridas a la OPEP acordaron en realizar recortes diarios de 1,8 millones de barriles hasta marzo de 2018. Y lo que pactaron recientemente es extender hasta fines de este año esa decisión de disminuir la producción de crudo. Además, se prevé que la citada organización internacional y Rusia continuarán cooperando para impedir el abaratamiento del petróleo, mientras la demanda mundial de crudo crece en un entorno de recuperación económica.



¿Eso significa que el petróleo seguirá subiendo de precio?



Ese es el pronóstico de los especialistas, al menos por ahora, pues ya la semana pasada el petróleo Brent del Mar del Norte se acercó al nivel de 80 dólares por barril. Es más, se vaticina que el precio del petróleo podría llegar incluso a 100 dólares por barril en 2019.