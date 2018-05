Inversión privada de EEUU a cambio del desmantelamiento nuclear norcoreano

Parece que Washington ha hecho la más tentadora de las propuestas a Corea del Norte, al expresar que permitirá que las empresas privadas estadounidenses inviertan en ese país, si Pyongyang desmantela por completo su programa nuclear, ¿verdad?



Así es, y de esó comentó justamente el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo e el día 13 en programas de los canales televisivos Fox News y CBS. Específicamente, manifestó que el anuncio de Corea del Norte sobre cerrar sus instalaciones nucleares es una muy positiva primera medida, y que el sector privado de Estados Unidos podría intervenir en la mejora de las infraestructuras energéticas de ese país. Sin embargo, aclaró en tono tajante que Washington no gastará los impuestos de sus ciudadanos en ayudar a Corea del Norte.



Entonces, básicamente adelanta que si Pyongyang avanza en el proceso de desnuclearización, desactivará las sanciones para que el capital privado estadounidense entre en el mercado norcoreano, ¿no?



Exactamente. Ademas, Pompeo declaró que si completa la desnuclearización, Corea del Norte podrá recibir mucho más que la flexibilización de las sanciones que ahora le imponen un bloqueo económico casi total.



¿Y podría esta propuesta del secretario de Estado estadounidense a Pyongyang resumirse como la del “el palo y la zanahoria”?



Sí. Es que lo que es posible leer entre líneas en la reciente declaración de Pompeo es que Washington no desea un proceso de desnuclearización norcoreana por fases, sino un desmantelamiento rápido y completo de Corea del Norte, a cambio del cual ofrecería recompensas contundentes. De hecho, el secretario de Estado señaló que los canjes sucesivos de premio por cada medida ejecutada para la desnuclearización, que fue el método usado en el pasado con Corea del Norte, fracasaron, dando a entender que Estados Unidos no seguirá ya más ese camino.