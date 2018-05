Pyongyang se sumará a los esfuerzos para prohibir ensayos nucleares

Corea del Norte ha afirmado que se sumará a los esfuerzos de la comunidad internacional para prohibir ensayos de armas nucleares.



El representante permanente de Corea del Norte ante la Oficina de la ONU con sede en Ginebra, Han Tae Song, manifestó, durante una Conferencia sobre Desarme el martes 14, la intención de su país de sumarse a los esfuerzos internacionales para prohibir totalmente las pruebas nucleares. En concreto, dijo que abandonar las pruebas nucleares es un importante proceso para el desarme global, y que Corea del Norte está dispuesto a sumarse a esos esfuerzos de la comunidad internacional. Esta declaración del embajador norcoreano en Ginebra llamó inmediatamente la atención del mundo, máxime de cara a la cumbre del líder de Pyongyang, Kim Jong Un, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 12 del próximo mes de junio.



Este alto funcionario de Corea del Norte siempre argumentaba que las armas eran simple medio de autodefensa para su país… pero ha dado un giro de 180º grados respecto a la posesión de armas de destrucción masiva, ¿no?



Claro. Y se puede decir que este giro repentino al respecto refleja cambios radicales en la actitud del propio régimen de Corea del Norte. Otros observan que, de cara a la cumbre entre Pyongyang y Washington, el régimen comunista podría intentar afiliarse al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares que, como sugiere su nombre, es un convenio internacional por el que los países adheridos se comprometen a prohibir todo tipo de pruebas nucleares, incluidas aquellas con fines pacíficos. El tratado ha obtenido la ratificación parlamentaria de 166 países, pero aún no ha entrado en vigor, al no verse cumplido por ahora el requisito de que todos los 44 países que actualmente poseen o tienen la capacidad para desarrollar armas nucleares, se decidan a ratificarlo.



¿Qué países faltan por ratificar el tratado?



Por una parte, los parlamentos de Estados Unidos, China, Irán, Israel y Egipto aún no han dado su visto bueno al respecto; aunque también cabe señalar que Corea del Norte, India y Pakistán ni siquiera han firmado el tratado.