Reacción de Séul al cambio de tono de Pyongyang

Seúl ha reaccionado ante el repentino cambio de tono por parte de Pyongyang. Para empezar, el jueves 17 la Casa Presidencial surcoreana convocó a una reunión al comité permanente del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no es así?



Efectivamente y la reunión sirvió para valorar las acciones a tomar tras la cancelación súbita de la reunión intercoreana de alto nivel por parte de Corea del Norte, y mientras ese país amenaza hasta con reconsiderar la cumbre con Estados Unidos. Ante este imprevisto, el Consejo de Seguridad Nacional de Presidencia trata de mantener la calma, de ahí que en la reunión del jueves reafirmara que la Declaración de Panmunjeom, firmada en la última cumbre intercoreana, debe ejecutarse según lo previsto. Asimismo, avanzó que mantendrá consultas con las autoridades norcoreanas para retomar el diálogo intergubernamental de alto nivel, así como con Estados Unidos para -de algún modo- intermediar entre ese país y Corea del Norte, para que la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un se lleve a cabo con éxito.



El pretexto de Corea del Norte para aplazar indefinidamente la reunión intercoreana de alto nivel es el ejercicio militar conjunto Max Thunder de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, ¿no?



Así es. Sin embargo, la postura de Pyongyang contradice el comentario que Kim Jong Un hizo frente al enviado del presidente surcoreano Moon Jae In, quien visitó Corea del Norte en marzo. Entonces, el dirigente norcoreano dijo “que entendía” los entrenamientos militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.



Entonces, ¿cuál es el problema ahora?



Lo que critica más Corea del Norte es la participación de equipos militares estratégicos de tecnología punta que, según ese país, movilizó Estados Unidos para el ejercicio aéreo en marcha, el Max Thunder. En concreto, aludió a los bombarderos B-52 y a los cazas furtivos F-22. Estos últimos participan en dicho entrenamiento por primera vez este año; sin embargo, el Ministerio de Defensa surcoreano ya dio a conocer que los B-52 no participan en las maniobras. En este contexto, los analistas estiman que la reciente conducta y las advertencias de Corea del Norte son una mera estrategia de cara a la cumbre con Estados Unidos y las negociaciones nucleares. Aún así, no se puede negar que tal comportamiento no haya tomado por sorpresa a Corea del Sur, actualmente volcado en su rol de mediador para que la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un se organice según lo previsto y obtenga resultados satisfactorios para todos.