Luz verde a la ley Druking y al presupuesto complementario

Finalmente la Asamblea Nacional aprobó la tan controvertida ley sobre el Caso Druking, pero la investigación en sí comenzará la segunda quincena de junio, ¿verdad?



Así es. Es que antes habrá que proceder a la promulgación oficial de la ley y seguidamente al nombramiento del fiscal independiente que liderará la investigación y a la constitución del equipo que le asistirá.



Según la ley, ¿cómo designarán al fiscal independiente?



Primero, el Colegio Coreano de Abogados propondrá cuatro candidatos. Entonces, los partidos con grupo de negociación dentro del Parlamento elegirán a dos, y luego el presidente nombrará a uno de ellos como fiscal independiente a cargo del caso. Éste, a su vez, será secundado por un equipo de tres fiscales asistentes, 13 fiscales enviados por el Ministerio Público, 35 agentes de investigación y 35 funcionarios gubernamentales.



¿Y qué plazo tendrán para investigar?



El plazo fijado para las indagaciones es de 60 días, con posibilidad de una prórroga de 30 días más, con lo que la investigación podrá extenderse por un máximo de 90 días.



El Caso Druking es un caso de manipulación en internet. Pero, ¿por qué ha generado tanta polémica o cuáles son los puntos más controvertidos?



Podría decirse que la polémica se agudizó por el hecho de que el bloguero considerado el “cerebro” de los actos delictivos -en concreto, alteraciones de comentarios subidos por cibernautas a noticias publicadas en los portales- estaba afiliado al partido oficialista The Minjoo, e incluso mantenía contactos con el ex diputado nacional Kim Kyung Soo, un político cercano al presidente Moon Jae In. Dicho esto, la investigación especial se centrará en averiguar si el bloguero con nombre de usuario Druking y sus cómplices manipularon los comentarios en los portales, aún desde antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2017, y si realmente tuvieron alguna conexión con el citado ex legislador.



Junto con la ley de investigación sobre el Caso Druking, el Parlamento también aprobó el presupuesto adicional, ¿verdad?



Efectivamente, y la ratificación se dio a 46 días de haber sido presentado el plan de gastos por el Ejecutivo. El presupuesto adicional abarca un total de 3 billones 880.000 millones de wones, los cuales serán ejecutados con inmediatez, sobre todo para fomentar el empleo juvenil y ayudar a las zonas afectadas por procesos de reestructuación empresarial y designadas como “zonas en crisis de empleo”, como Gunsan -donde la automotriz GM Korea cerrará su planta de producción- y Geoje -cuya economía local atraviesa serias dificultades por los despidos masivos producidos en los astilleros ubicados en esa isla-.