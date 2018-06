Seúl y Washington desean éxito a la cumbre entre Kim-Trump

El presidente surcoreano Moon Jae In y su homólogo estadounidense Donald Trump han apostado por una exitosa celebración de la cumbre que el líder de Washington mantendrá próximamente con el mandatario de Pyongyang, Kim Jong Un.



Los jefes de Estado de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron realizar su mayor esfuerzo para asegurar el éxito de la cumbre entre Kim y Trump, prevista para el 12 de junio próximo. Específicamente, hablaron sobre cómo disipar la inquietud que podría sentir el líder norcoreano respecto a la protección de su régimen tras la desnuclearización. También discutieron sobre el proceso detallado del desarme nuclear, si bien no hubo mención a las compensaciones que otorgarán a Corea del Norte por el desmantelamiento.



Moon Jae In aseguró que el líder de Corea del Norte llegará a la mesa de negociaciones con la mejor voluntad...



Efectivamente. Sobre la inseguridad que pudiera sentir Kim Jong Un respecto a la continuación de su régimen, Trump dijo que garantizará la seguridad del Gobierno norcoreano siempre y cuando Kim efectúe un desmantelamiento completo, verificable e irreversible. Por otro lado, matizó que, con la ayuda de Estados Unidos, Corea del Sur se ha convertido en uno de los países que han logrado un desarrollo económico impresionante y enfatizó reiteradamente que Corea del Sur y Corea del Norte son países hermanos. Esto se interpreta como una expresión de la voluntad de Trump de proporcionar ayuda económica al país norcoreano si Pyongyang desmantela su arsenal nuclear de la forma que plantea Estados Unidos.



Pero durante una sesión informativa con los medios, Trump también planteó la posibilidad de dilatar la cumbre con Kim…



Así es. Concretamente, dijo que hay una condición específica que debe ser cumplida, y que de no haber acuerdo al respecto, la cumbre no se celebrará el 12 de junio. Pese a todo, añadió que tendría lugar en algún momento después de esa fecha, subrayando que su encuentro con Kim sufriría una demora y no una cancelación.