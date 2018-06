EEUU insta a proteger a los desertores norcoreanos

Estados Unidos instó a la comunidad internacional a proteger a los desertores norcoreanos, ¿no es así?



Así es. Según divulgó el martes 22 la Voz de América, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un llamamiento a todos los países a cooperar para la protección de los desertores norcoreanos en su territorio y de todos aquellos ciudadanos norteños que solicitan la expatriación.



Esta afirmación se produjo después de la polémica sobre una deserción de un grupo de norcoreanos a Corea del Sur, ¿verdad?



Exacto. En abril de 2016 desertaron a Corea del Sur un total de 12 trabajadoras y un gerente norcoreanos que trabajaban en un restaurante en China. No obstante, el entonces gerente del restaurante afirmó en una reciente entrevista para televisión surcoreana que ayudó a desertar a sus empleadas por amenazas del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreana.



Al respecto, el régimen norcoreano pidió la repatriación de los norcoreanos, ¿verdad?



Efectivamente. El portavoz del Comité Central de Cruz Roja de Corea del Norte solicitó el día 19 el retorno de dichos desertores norcoreanos a su país, criticando a Seúl el haber orquestado la deserción de sus ciudadanos. También manifestó que podría vincular este asunto al encuentro de familias separadas por la guerra que las dos Coreas planeaban celebrar el 15 de agosto. No obstante, no solo fue el Norte el que instó a la repatriación de los desertores norteños, sino que un grupo de abogados y activistas civiles también presentó el día 14 una demanda contra un ex responsable de Inteligencia y un ex ministro de Reunificación por orquestar dicha deserción en masa.