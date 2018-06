Hoy Corea del Sur conmemoró el 38º aniversario del Movimiento de Democratización de Gwangju con un acto solemne llevado a cabo en dicha localidad, ¿no?



Sí. Al acto de conmemoración acudieron unas 5 mil personas, incluido el primer ministro Lee Nak Yon, líderes de partidos políticos, algunos de los integrantes del movimiento y familiares de las víctimas, así como ciudadanos a pie. También participaron los familiares de dos extranjeros que se esforzaron por dar a conocer al mundo las atrocidades cometidas durante el movimiento democrático en Gwangju, como el difunto periodista Jurgen Hinzpeter y el difunto reverendo Charles Huntley.



Este año en vez del presidente Moon Jae In a la conmemoración acudió el premier Lee Nak Yon quien pronunció un discurso recordando ese momento histórico. ¿Podrías resumirnos que dijo el premier?



En su discurso Lee enfatizó que la distorsión de los hechos y la difamación contra los ciudadanos de Gwangju no caerán en olvido, puesto que un comité especial comenzará a operar en septiembre para sacar a la luz toda la verdad.

Cabe destacar que al mencionar la distorsión de los hechos y la difamación contra Gwangju, el premier aludió a la autobiografía de Chun Doo Hwan, quien impuso la ley marcial y ordenó al Ejército atacar a los ciudadanos de Gwangju. Recientemente, el ex presidente fue sometido a juicio por lastimar el honor de las víctimas y sus familiares al alegar, en su autobiografía, que los militares no dispararon contra los ciudadanos de Gwangju desde helicópteros.



¿Cuáles serán las principales tareas de ese comité especial?



Pues, principalmente, descubrir el número y el paradero de los desaparecidos. Actualmente, el Ayuntamiento de Gwangju reconoció a 82 ciudadanos como desaparecidos durante el movimiento popular de principios de los años 80, pero en realidad desaparecieron 240 personas que hasta la fecha están siendo buscadas por sus familiares. Por otro lado, el comité deberá investigar la masacre de civiles por parte de militares, y también sobre quién dio la orden de abrir fuego los desde helicópteros, y por qué se intentó distorsionar e incluso falsificar los sucesos ocurridos en Gwangju. En caso de descubrir actos que pudieran considerarse delictivos, el comité especial deberá reportarlos al fiscal general, quien valorará si procede entablar acciones legales.