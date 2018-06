Trump no aplicará el ‘modelo libio’ a Corea del Norte

El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que no aplicará el ‘modelo libro’ de desnuclearización en Corea del Norte.



Tan solo dos días después de que Corea del Norte criticara fuertemente a Estados Unidos por forzar su desnuclearización “unilateral”, Trump anunció oficialmente no seguir el modelo libio en absoluto, y prometió una fuerte protección del régimen de Kim Jong Un. A ese tenor, recalcó que en el acuerdo con Libia no se incluía la protección a Gadafi. Subrayó también que los modelos de Libia e Irak fueron de devastación total. En contraste, dijo que el ‘modelo Trump’ garantiza que Kim Jong Un permanecerá en su país en calidad de líder. Además, dijo que Corea del Norte será un país rico, insinuando que también habrá compensaciones económicas.



Según lo describe Trump parece un “modelo ideal” para el líder norcoreano.



Claro. Pero todo esto está condicionado a una cosa. Trump advirtió que las cosas podrían seguir los pasos del modelo libio si no se alcanza un acuerdo nuclear. Así, Trump transmitió una advertencia indirecta a Corea del Norte, al tiempo de apoyar a su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que venía insistiendo en que debía aplicarse el modelo libio al régimen de Pyongyang.



Ahora, lo que más le interesa al mundo es saber si la cumbre entre Kim y Trump podrá celebrarse sin problemas…



Podríamos decir que sí, puesto que Corea del Norte, si bien ha condenado la arbitrariedad de Estados Unidos, por ahora continúa con los preparativos para la cumbre y solo advirtió que podría valorar su cancelación, sin más añadidos.