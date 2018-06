Fracasa el intento de votación para impulsar la reforma constitucional

El jueves 24 en la Asamblea Nacional de Corea del Sur, el proyecto de reforma constitucional fue sometido a votación, sin embargo ésta fracasó por falta de quórum, ¿verdad?



Efectivamente. En concreto, votaron la enmienda constitucional 114 legisladores -todos del partido oficialista The Minjoo- mientras que el mínimo necesario para validar una votación parlamentaria es de 192 diputados. Así las cosas, el presidente del Parlamento Chung Sye Kyun declaró como inválida la votación.



La principal razón del fracaso es el fuerte rechazo de la oposición al proyecto gubernamental de reforma constitucional, ¿no?



Así es. Es que desde un principio la clase política, en especial los opositores, fueron reacios a que el Ejecutivo elaborara la propuesta para enmendar la Carta Magna, principalmente porque ésta no podría ser modificada por el Legislativo. En otras palabras, el Parlamento debía de votar el proyecto redactado por el Gobierno o ser el Gobierno quien lo retire. Por supuesto, el Ejecutivo explicó en su momento que si la clase política llegaba a un consenso y trazaba una enmienda propia para la Constitución, retiraría el suyo; algo que no ocurrió a raíz de las intensas discrepancias y diferencias de posturas entre los partidos.



¿Y cuáles son las críticas que hace la oposición a la reforma constitucional?



Para empezar, los opositores critican que la presentación de la reforma constitucional por parte del presidente es un acto de despotismo que ignora el Poder Legislativo. Además, censuran que la propuesta del Ejecutivo incluya cambios que, en vez de corregir el actual sistema político, regido por un presidente con un poder casi absoluto -algo objetado por todos-, lo blinda aún más.



Pero, ¿no finaliza hoy 24 de mayo el plazo para la aprobación parlamentaria de proyectos de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo?



Sí, ya que dicho plazo es de 60 días según la Constitución y la propuesta actualmente estancada en la Asamblea Nacional fue entregada por el Gobierno el 26 de marzo. Y al no haber podido votar el último día de ese periodo, no será posible organizar una nueva sesión. De ahí la declaración del presidente del Parlamento de que ahora la cámara debe reaccionar y esforzarse para lograr la reforma constitucional durante la legislatura en curso, la vigésima de la Asamblea Nacional, que culmina en mayo de 2020.