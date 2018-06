Revelan el vídeo de la voladura del centro nuclear en Punggye-ri

Se realizó la voladura del centro de ensayos nucleares en Punggye-ri en la provincia de Hamgyong el jueves 24…



Sí. La voladura se llevó a cabo en presencia de periodistas de Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido, quienes grabaron el proceso completo de destrucción. Sin embargo, debido a las deficientes infraestructuras locales de telecomunicaciones, el vídeo fue emitido recién hoy viernes 25 por la mañana, cuando la comitiva de prensa internacional llegó al centro mediático de Wonsan.



Por si alguno de nuestros oyentes no ha podido verlo, ¿qué muestra el vídeo?



Pues el vídeo comienza con la explosión del túnel 2 y del observatorio de ensayos atómicos, realizada a las 11 de la mañana. Cabe recordar que en ese túnel se llevaron a cabo cinco de las seis pruebas nucleares realizadas hasta la fecha por el régimen norcoreano. Posteriormente, muestra la explosión de los túneles 3 y 4, no usados ni una sola vez para probar armas nucleares, así como de otras edificaciones exteriores, como dormitorios, la sede central y cuarteles militares. Mientras, las autoridades norcoreanas no ejecutaron ninguna explosión en el túnel 1, pues permanece clausurado desde 2006, desde la primera prueba nuclear, pues quedó altamente contaminado por sustancias radiactivas.



¿Y simbólicamente qué implica la destrucción del centro de Punggye-ri?



Pues significa que Corea del Norte ha dado un primer paso de cara al proceso de desnuclearización, tal y como acordaron los mandatarios de ambas Coreas en la Declaración de Panmunjeom. Por su parte, Corea del Norte lo califica de “muestra de su férrea voluntad de contribuir a la paz mundial”. Pero también desea mostrar, al menos de cara a la galería, su intención de no fabricar más armas nucleares a futuro.