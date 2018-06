Estados Unidos cancela la cumbre con Corea del Norte

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de su encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un, a solo 18 días de la fecha prevista para la cumbre.



Efectivamente, tras el repentino anuncio de Donald Trump, parece que la península coreana está de nuevo en una situación crítica. No obstante, Trump dejó abierta la posibilidad de reunirse con Kim Jong Un si este último cambia de opinión respecto a la cumbre.



Al menos eso es positivo… ¿Podrías comentar brevemente el contenido de la carta de Donald Trump a Kim Jong Un que divulgó la Casa Blanca el día 24?



Sí. En la carta Trump dice que considera inapropiado celebrar la cumbre en estos momentos, puesto que vio una tremenda ira y hostilidad en el último comunicado de Kim Jong Un. Asimismo, dijo que el mundo, y Corea del norte en particular, han perdido una enorme oportunidad para lograr una paz duradera, gran prosperidad y riqueza, y que esta oportunidad perdida supone un momento realmente triste en la historia. Del diálogo pasa a las armas, pues el máximo dirigente de Washington también resalta que la capacidad nuclear de su país es tan potente y masiva que ruega a Dios no tener que usar esas armas nunca. Pero por último, dice a Kim que no dude en llamarle o escribirle si cambia de opinión sobre la cumbre.



Algunos de los gestos de Corea del Norte hasta la fecha, como la destrucción del centro de ensayos nucleares en Punggye-ri, o la liberación de los ciudadanos estadounidenses retenidos, eran bastante positivos… ¿Por qué cambió Trump de opinión repentinamente?



Básicamente, podríamos decir que Estados Unidos y Corea del Norte no se ponían de acuerdo en el método de desnuclearización y las compensaciones. Washington exigía un desarme nuclear completo para luego ofrecer prestaciones, mientras que Pyongyang reclamaba una recompensa inmediata en cada fase de la desnuclearización, en su ya conocida “táctica del salami”. Pero el golpe más fuerte fue el comunicado emitido recientemente por la viceministra de Exteriores de Pyongyang, Choe Son Hui, donde la vicecanciller norcoreana criticaba a Trump frívolamente, al decir que siempre despotrica y dice tonterías, y que en términos políticos era tonto y torpe.