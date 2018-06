BTS arrasa en Billboard 200 y conquista el Nº 1

Un gran éxito ha logrado BTS en Estados Unidos, el mayor mercado discográfico del mundo, al posicionarse en el primer puesto de la lista Billboard 200 con su tercer disco 'Love Yourself: Tear'.



Sí. En concreto, alcanzó el primer lugar en el ranking publicado el domingo 27, destronando al artista estadounidense Post Malone y a su álbum Beebongs & Bentleys. La lista Billboard 200 presenta los 200 álbumes de música más vendidos de Estados Unidos, tomando en cuenta las ventas físicas, las ventas digitales -tanto del disco como de cada una de las canciones incluidas- y las escuchas en streaming. Es una de las listas más importantes que publica Billboard junto con la famosa Billboard Hot 100, que clasifica las 100 canciones más populares independientemente del género musical al que pertenezcan, basándose en las ventas físicas, digitales, streaming y emisiones de radio.



Principalmente destaca por ser la primera vez que un artista surcoreano conquista la cima de ese ranking, catalogado como “termómetro del éxito” de un cantante o grupo musical...



Eso y también el hecho de que antes de 'Love Yourself: Tear' de BTS, ningún disco clasificado por Billboard como “World Music” -es decir, una música producida fuera de Estados Unidos- ocupe el primer lugar de dicho ranking de álbumes. Asimismo es la primera vez en 12 años que un disco no anglohablante conquista la lista Billboard 200.



En realidad, la trayectoria de BTS hacia la cima de la lista Billboard 200 ha sido constante los últimos años, ¿no?



Así es, ya que tras debutar en Billboard 200 con el álbum The Most Beautiful Moment in Life, Pt.2 que ascendió hasta el puesto número 171, BTS ha seguido entrando en este ranking y además logrando posiciones cada vez mejores. Así en mayo de 2016, llegó hasta al puesto número 107 con el disco The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever; en octubre de ese mismo año al vigésimo sexto lugar con Wings; y en marzo de 2017 al sexagésimo primer lugar con You Never Walk Alone; hasta que en septiembre del año pasado escaló hasta el puesto número 7 del Billboard 200 con 'Love Yourself: Her', disco que incluso permaneció en la lista durante 30 semanas. Y este récord, que ya era algo sin precedentes, ahora ha sido superado por el propio BTS, que finalmente consiguió colocar una de sus producciones como número uno de la lista discográfica más vista por la industria y por los melómanos del mundo.