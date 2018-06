Cumbres intercoreanas exprés

El presidente surcoreano Moon Jae In ha anunciado que a futuro podrían darse más cumbres intercoreanas repentinas con el líder norcoreano Kim Jong Un...



El mandatario surcoreano alegó durante una reunión con los asesores presidenciales el lunes 28 que a futuro podrá haber más cumbres intercoreanas sin tanto protocolo y con métodos simplificados.



Básicamente indica que la comunicación entre las dos Coreas será más fluida, incluyendo reuniones como la del día 26 cuando la situación lo requiera…



Así es. Cabe recordar que, para sorpresa de todos, Moon y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se reunieron el día 26 en el edificio Tongilgak, en el lado Norte de la aldea de la tregua de Panmunjom, inmediatamente después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la cancelación de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte prevista para junio. Según informan, la reunión intercoreana de ese día se concretó a petición de Kim y se celebró sin muchos preparativos ni complejos protocolos. El jefe de Estado surcoreano destacó que lo más significativo de su reciente encuentro con Kim fue que ambos líderes se reunieran rápidamente para abordar asuntos de carácter urgente, simplificando el protocolo, al tiempo de recalcar que podrían celebrarse más reuniones de este tipo con el Norte a futuro.



Además expresa confianza en que las relaciones intercoreanas podrían entrar en una dinámica de cierta normalidad, y no ser vistas como algo excepcional.



Efectivamente. Moon incluso pidió a sus asesores realizar los preparativos necesarios ante hipotéticas nuevas reuniones similares con el líder norteño. Por tanto, solicitó a los funcionarios prepararse para futuras reuniones improvisadas, a fin de garantizar que no habrá ningún vacíos en la cadena de mando militar ni en Presidencia durante esas posibles ausencias por dichas cumbres.