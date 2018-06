GM Korea cierra la planta de Gunsan

La fábrica de GM Korea en Gunsan cerró el 31 de mayo, dejando de operar 22 años después de ser inaugurada. La clausura obedece al plan de normalización administrativa de la empresa, ¿verdad?



En concreto, al acuerdo patronal-sindical y al contrato básico para la normalización administrativa, que pese a permitir inversiones adicionales de General Motors en Corea del Sur y ayudas gubernamentales a GM Korea, no incluyeron decisiones para rescatar la fábrica de Gunsan. El cierre de esta planta fue declarada por General Motors el 13 de febrero como medida para paliar las dificultades administrativas y financieras de su subsidiaria en Corea, anuncio que concretaron hoy finalmente.



¿Y qué pasa con las personas que trabajaban allí?



La fábrica de Gunsan de GM Korea contaba con unos 2.000 trabajadores. Gran parte de ellos optó por una renuncia incentivada y solo quedaron 612 empleados, de los cuales 400 tomaron bajas no remuneradas con posibilidad futura de ser reasignados en caso de haber puestos vacantes en otras plantas del país, mientras que el resto será ubicado inmediatamente en las plantas de GM en Bupyeong, Changwon y Boryeong.



Además de provocar pérdidas masivas de empleo, el cierre de la fábrica impacta en gran medida en la economía local de Gunsan. Tanto que se alude incluso a un colapso económico de dicha zona...



Ciertamente es grave la situación de la localidad de Gunsan, cuya economía vivió su mejor momento alrededor de los años 2009 y 2010, cuando también comenzó a operar en la zona un astillero de Industrias Pesadas Hyundai. Los datos muestran de hecho que, este astillero y la fábrica de GM Korea, generaban una producción anual total de 12 billones de wones, al tiempo que cubrían un 43% de las exportaciones enviadas desde Jeolla del Norte, provincia en la que se ubica Gunsan. Sin embargo, el astillero de Hyundai cerró, al igual que la planta de GM Korea, lo que hace presagiar malos tiempos para la economía local. La única esperanza a estas alturas son los programas de ayuda gubernamentales, aunque sus efectos por ahora no cristalizan.