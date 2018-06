Comienza la campaña para las elecciones del 13-J

El jueves 31 de mayo comenzó en toda su escala la carrera hacia las elecciones regionales y las legislativas parciales, al arrancar el periodo de campaña oficial. Pero, ¿hasta cuándo es?



Es hasta la medianoche de la víspera del día de la votación, o sea hasta el 12 de junio. Y lo que desde ya se anticipa es una feroz rivalidad entre los partidos, máxime porque estas elecciones son las primeras a nivel nacional desde la entrada del Gobierno del presidente Moon Jae In. Además, se ven como un mini ensayo de los comicios generales, al ser 12 los escaños parlamentarios vacantes que cubrirán las parciales, y estar las diputaciones distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional.



Por lo pronto, las encuestas muestran una clara supremacía del oficialismo sobre la oposición, ¿no?



Es que la tasa de apoyo al presidente Moon Jae In es alta y el partido en el poder The Minjoo disfruta de esa ventaja. En este ambiente, los oficialistas aspiran a asegurar al menos 9 de las 17 alcaldías metropolitanas y gerencias de gobiernos provinciales, así como un mínimo de 7 de los 12 escaños parlamentarios en juego.



¿Y qué hay de los opositores?



Entre ellos, el conservador Libertad Corea es definitivamente el partido más nervioso por “jugar en desventaja” en un contexto político-diplomático marcado por el ambiente de diálogo en torno a la península coreana, pues una de sus armas electorales más poderosas siempre ha sido el recurrente discurso de la lucha ideológica y la seguridad nacional. En todo caso, la meta de esta formación es más que clara, ya que dependiendo del resultado de los venideros comicios podría emerger como partido mayoritario en la Asamblea Nacional. De ahí su objetivo de ganar las parciales en al menos cuatro circunscripciones, además de las dos de Gyeongsang donde goza tradicionalmente de gran apoyo. Mientras lideran la carrera electoral The Minjoo y Libertad Corea, los otros partidos tienen metas relativamente más modestas, como obtener tasas de apoyo suficientes como para no perder terreno en la cámara legislativa.



El cargo por el que se ha desatado ya una intensa contienda es el de alcalde de Seúl, ¿no es así?



Así es. La disputa es básicamente entre tres candidatos: Ahn Cheol Soo del Partido Futuro Bareun, el ex gobernador de Gyeonggi Kim Moon Soo de Libertad Corea y Park Won Soon de The Minjoo, que apuesta por un tercer mandato consecutivo como alcalde, y que en estos momentos es el candidato con el mayor respaldo de los votantes.