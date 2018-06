Prevén una amplia reforma del poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo, Kim Myeong Soo, ha pedido disculpas ante la ciudadanía por el escándalo de supuesta connivencia entre Ejecutivo y Judicial por parte del ex responsable del Supremo…



Sí. Kim pidió disculpas a los ciudadanos a través de un comunicado emitido el jueves 31 en representación del sector judicial, por el malestar generado desde el Supremo durante el mandato de Yang Seung Tae. También dijo que, tras escuchar opiniones internas y externas, adoptará medidas sancionadoras contra todos los involucrados en el caso antes mencionado de supuesta complicidad entre los poderes Judicial y Ejecutivo.



Concretamente, ¿a qué se refería?



Pues aludió a que el ex presidente del Tribunal usó su potestad como juez, en casos de interés para el Gobierno de Park Geun Hye, en espera de establecer un tribunal permanente para revisar apelaciones de casos no muy complejos, porque los magistrados del Supremo estaban siempre desbordados por la cantidad de sentencias a revisar. En fin, el ex dirigente del Supremo trató de emitir fallos favorables para el Ejecutivo de Park Geun Hye para instalar dicho tribunal de apelación.



El actual líder del Supremo también dijo que acometerá una reforma total del sector judicial para evitar que se repitan nuevas irregularidades…



Sí. Al respecto, prometió que separará del Supremo la entidad que reparte los casos, pues al depender del Supremo, parece que no hay forma de evitar al 100% que el tribunal máximo influya en otros juzgados. A propósito, se sospecha que dicha entidad administradora de juzgados vigilaba a los jueces de tinte progresista e impedía su promoción en el organigrama judicial.