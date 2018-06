El Gobierno impulsará natalidad y empleo

El Gobierno de Moon Jae In continuará expandiendo el gasto público durante los próximos cinco años a fin de promover la natalidad y el empleo.



Hola, Javier. Los integrantes del Ejecutivo tomaron tal decisión durante una reunión sobre estrategias financieras presidida por el propio mandatario Moon Jae In el jueves 31, con el objetivo de fijar las directrices financieras del país a medio plazo, concretamente de 2018 a 2022, antes de elaborar el proyecto de presupuestos del Estado para el año próximo. Al inicio de la reunión, el presidente recalcó que para superar problemas como el desempleo, el escaso crecimiento, la baja natalidad y la polarización económica, se han de gestionar activamente los fondos públicos, insinuando que, seguido de su primer año de mandato, continuará expandiendo el gasto público para abordar esos problemas estructurales.



La tasa de aumento del gasto público es de un 7,1% en 2018, cifra bastante elevada en comparación con gobiernos anteriores…



Sí. Y el Gobierno mantendrá o incluso revisará al alza esta tasa el año próximo para hacer frente a la baja natalidad y al envejecimiento poblacional, y también generar empleo para los parados o para aquellos que encadenan trabajos temporales. Todo esto, pese a que el Plan de Gestión del Tesoro Público 2017-2021 establece que la tasa de aumento del gasto público ha de ser del 5,7%. En base a lo abordado en la reunión de ayer, de unas cinco horas de duración, el Gobierno elaborará un nuevo plan quinquenal para la gestión del Tesoro Público para el ciclo 2018-2022, elevando anualmente las tasas de aumento del gasto público a plazo medio.



Este gesto refleja la intención de Moon Jae In de mantener una política de crecimiento aumentando los ingresos…



Sí. Últimamente, algunos alegan que esa política del Gobierno no está funcionando desde que el incremento del salario mínimo llevara a los empleadores a despedir o reducir sus horas de trabajo. Al respecto, el presidente dijo que esas alegaciones son prematuras, pero lo cierto es que están teniendo efectos no muy positivos en la sociedad, y el Gobierno no está adoptando las medidas necesarias para evitar que el pesimismo predomine en la sociedad.