Maniobras Corea del Sur-EEUU más discretas

Mientras avanzan los preparativos de la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un, los titulares de Defensa de Corea del Sur y Estados Unidos se han comprometido a hacer todo lo posible por crear un ambiente favorable a la desnuclearización de la península coreana…



Así es, y ese compromiso lo tomaron en Singapur, país donde coincidieron mientras asistían a la Cumbre de Seguridad de Asia. En concreto, el ministro de Defensa surcoreano Song Young Moo se reunió allí con el jefe del Pentágono James Mattis, y ambos acordaron realizar los entrenamientos conjuntos de las fuerzas de las dos naciones con mayor discreción.



¿Eso significa que las maniobras continuarán?



Sí, pero adoptarán un perfil bajo en cuanto a difusión, o sea no harán propaganda al respecto por consideraciones estratégicas. Es más, una fuente del Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha comentado que dado el carácter confidencial de todo ejercicio militar, si las autoridades no divulgan información al respecto, es imposible que personas ajenas a los entrenamientos se enteren de su organización. Sin embargo, se interpreta que al expresar así una postura más flexible sobre las maniobras, los ministros de Defensa dieron a entender que podrían modificar el despliegue de equipos militares estratégicos de Estados Unidos en Corea del Sur o los ejercicios militares conjuntos, en caso de poner en marcha Corea del Norte acciones concretas para desnuclearizarse.



Pero casi al mismo tiempo, el régimen de Pyongyang ha vuelto a criticar a Corea del Sur por intervenir en entrenamientos militares con Estados Unidos…



Efectivamente. Criticó en particular, la participación de las fuerzas surcoreanas en los ejercicios Rimpac, el mayor entrenamiento de guerra marítima del mundo organizado cada dos años y administrado por la Marina estadounidense, y también el Ulchi Freedom Guardian que los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos planean llevar a cabo en agosto tal y como está previsto.