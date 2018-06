EEUU mantendrá sus tropas en Corea del Sur

El jefe del Pentágono refutó una vez más las especulaciones sobre la posible reducción del volumen de tropas estadounidenses en Corea del Sur.



Al respecto, el secretario de Estado estadounidense James Mattis enfatizó que las fuerzas de su país permanecerán en la península coreana y que la retirada de las tropas no es un tema de debate. Puntualizó que Estados Unidos ha tenido, tiene y tendrá presencia militar en Corea del Sur por razones de seguridad regional. Agregó que si en cinco o diez años se producen cambios y surge la necesidad de alterar la condición de las fuerzas estadounidenses en Corea, habrá que hablar de este asunto; sin embargo aún entonces será abordado solo entre Seúl y Washington.



¿Por qué cada vez que se habla de la desnuclearización de la península coreana, se alude a la retirada o reducción de las fuerzas estadonidenses?



Si bien no es algo confirmado, una teoría es que la forma cómo entienden las partes la desnuclearización de la península coreana tiene que ver con ello. Dicho esto, cabe saber que Corea del Sur y Estados Unidos, al hablar de desnuclearización, se refieren (al menos por ahora) de una que se limita a Corea del Norte. En cambio Corea el Norte hace una interpretación literal, pues la entiende tal y como se escribe y se dice, como la desnuclearización de la península coreana, o sea tanto del Norte como del Sur.



Pero Corea del Sur no posee armas nucleares, ¿no?



No, no obstante está cobijado bajo equipos nucleares estratégicos de Estados Unidos -como el llamado paraguas nuclear- en base a la alianza militar que comparte con el país norteamericano, y puede que Corea del Norte piense que ese sistema estadounidense también debería incluirse en el proceso de desnuclearización. Criterio que sucesivamente desembocaría en la lógica de que la desnuclearización de la península coreana debe ir acompañada de la retirada o reducción de las fuerzas estadounidenses.