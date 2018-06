Corea celebra el Día de los Caídos

Hoy miércoles 6 de junio, Corea del Sur celebró el 63er Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Daejeon. Con esta noticia que recuerda a los héroes nacionales en la mente de los coreanos, abrimos esta edición de NP junto a Mónica Kim en el estudio. ¡Hola, Mónica!



Hola, Alfonso. La ceremonia de conmemoración del Día de los Caídos tuvo lugar en el Cementerio Nacional de Seúl en los últimos 18 años. Pero en esta sexagésimo tercera edición, se llevó a cabo en aquel ubicado en Daejeon, a la que asistieron unas 10 mil personas, incluyendo el presidente Moon Jae In, veteranos de la Guerra de Corea y sus familiares, representantes de diversos ámbitos de la sociedad y civiles.



El acto comenzó a las 9:55 en punto con la ofrenda de flores a los acogidos en la necrópolis nacional, y un evento en recuerdo de los bomberos que murieron en acción. Luego a las 10 en punto, empezó a sonar una sirena para anunciar el inicio de un minuto de silencio para recordar a los héroes caídos en cumplimiento de su deber. Posteriormente, la actriz Han Ji Min recitó una poesía de la hermana Lee Hae In titulada ‘Haz de nosotros una paz de color verde’, mientras que en el siguiente concierto conmemorativo, el veterano cantante Choi Baek Ho interpretó un tema titulado ‘La canción de un soldado viejo’. El acto conmemorativo finalizó con la entrega de placas de reconocimiento póstumo a los familiares de los soldados, policías y bomberos que murieron en acción.



El lema del acto conmemorativo de este año era ‘428.030, les recordamos en nombre de la República de Corea’. Ese número, ¿representa algo en especial?



Sí. Es el número total de los difuntos que descansan en los diez cementerios nacionales situados en todo Corea del Sur. El Ministerio para Asuntos de Patriotas y Veteranos explica que este año, el Gobierno decidió realizar el acto conmemorativo en el cementerio de Daejeon para dar a conocer a los ciudadanos que, cuando hablamos de los héroes que dieron su vida por la patria, no solo hablamos de los activistas que lucharon por la independencia durante la ocupación japonesa de Corea, o de los soldados caídos en la Guerra de Corea, la mayoría de los cuales se encuentran acogidos en el cementerio nacional capitalino. Pero los albergados en el de Daejeon son, en su mayoría, los jóvenes que murieron en los años recientes por causas justas, o mientras servían como guardas para la defensa de los islotes Dokdo, bomberos, policías o soldados.



En Daejeon, hay también tumbas de soldados caídos no identificados, ¿no?



Claro. En el caso de los identificados, sus tumbas son visitadas y cuidadas regularmente por sus parientes, a diferencia de las de los soldados no identificados en su mayoría aquellos cuyos restos fueron exhumados en los lugares que sirvieron como campo de batalla durante el conflicto bélico intercoreano. A través de su discurso conmemorativo de este año, el mandatario dijo que el Estado los recordará y los cuidará por siempre porque es su deber.