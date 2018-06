Nombramiento del fiscal independiente para el Caso Druking

Respecto a la investigación del llamado Caso Druking, un caso de manipulación en internet cometida por un bloguero con nombre de usuario Druking que alega haber tenido conexiones con políticos oficialistas, el jueves 7 el presidente Moon Jae In nombró al fiscal independiente que la dirigirá.



Sí. Se trata de Huh Ik Bum, que lidera desde el año pasado el comité de evaluación del Colegio de Abogados de Corea sobre escuelas de posgrado de derecho y también ejerce como integrante del comité para la reforma judicial del Ministerio de Justicia.



Con el fiscal ya nombrado, ¿cuándo se prevé que comenzará la investigación especial sobre el Caso Druking?



Lo más probable es que arranque como muy tarde el 27 de junio, pues el plazo que fija la ley para los preparativos de la investigación es de 20 días.



¿Y qué duración tendrán las indagaciones?



Un máximo de 90 días, ya que el plazo básico para la investigación es de 60 días pero cabe una posible prórroga de otros 30 días.



Por lo pronto, ¿cuáles son las principales cuestiones por aclarar?



Primero, habrá que esclarecer si Druking y sus cómplices manipularon la opinión pública en internet realizando comentarios en noticias divulgadas en portales desde antes de las elecciones presidenciales del año pasado; y segundo, si el ex legislador Kim Kyung Soo tuvo algo que ver con esos actos, o si, de estar involucrado, hasta qué punto intervino.



¿Será citado entonces ese ex diputado nacional por el fiscal independiente?



Puede que sí y eso deja abierta también la posibilidad de que las indagaciones alcancen hasta la Casa Presidencial, en vista de la próxima relación que el ex legislador mantiene con el presidente Moon Jae In.